Коломойский: Мы с Тимошенко друзья, будем ей помогать
Олигарх Игорь Коломойский считает Юлию Тимошенко другом и намерен "помогать" ей на парламентских выборах путем установления невысоких цен на рекламу на "1+1".
Об этом он сказал в интервью "Украинской правде" в рамках видеопроекта "Чітко інтерв'ю".
"Мы с ней в нормальных отношениях… Мы с ней друзья, хорошо. Раз она назвала меня другом, значит, мы с ней друзья", - сказал Коломойский, комментируя известную аудиозапись, на которой Тимошенко поздравляет его с днем рождения и называет другом.
В то же время, Коломойский считает, что эту аудиозапись "СБУ, наверно, записало или кто-то там", потому что звонок был по открытой связи.
Отвечая на вопрос, нормально ли он общается с Тимошенко после президентских выборов, олигарх сказал: "Да, и будем помогать ей на парламентских выборах".
На уточняющий вопрос, каким образом он будет помогать Тимошенко, Коломойский пояснил: "Тем, что цены на рекламу будем стараться делать приемлемые для всех. Потому что их партия не очень богатая".
Он также предположил, что у Олега Ляшко после президентских выборов будет "не очень богатая" партия, потому что "от него ушел главный спонсор" (бывший топ-менеджер холдинга СКМ Юрий Зинченко - УП).
"И если у него материальное положение пошатнется, мы будем стараться тоже…", - сказал Коломойский.
Он заявил, что перед президентскими выборами "1+1" снизил цены на рекламу, "чтобы все имели возможность попасть на телеэкран в том же объеме, в котором и Петр Алексеевич (Порошенко – УП)".
Видео интервью с Коломойским появится на Youtube-канале УП в понедельник в 20:00.
Напомним:
- Олигарх Игорь Коломойский прилетел в Украину из Израиля 16 мая. Он не был в Украине с июня 2017 года.
- После этого журналисты фиксировали, как кортеж Коломойского трижды приезжал к дому Юлии Тимошенко в Козине, Киевской области. В то же время Тимошенко отрицает, что виделась с олигархом, а он утверждает, что посылал свои автомобили к Тимошенко, чтобы отвлечь от себя внимание журналистов.