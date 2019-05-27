Коломойский: Мы с Тимошенко друзья, будем ей помогать

Олигарх Игорь Коломойский считает Юлию Тимошенко другом и намерен "помогать" ей на парламентских выборах путем установления невысоких цен на рекламу на "1+1".

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде" в рамках видеопроекта "Чітко інтерв'ю".

"Мы с ней в нормальных отношениях… Мы с ней друзья, хорошо. Раз она назвала меня другом, значит, мы с ней друзья", - сказал Коломойский, комментируя известную аудиозапись, на которой Тимошенко поздравляет его с днем рождения и называет другом.

В то же время, Коломойский считает, что эту аудиозапись "СБУ, наверно, записало или кто-то там", потому что звонок был по открытой связи.

Отвечая на вопрос, нормально ли он общается с Тимошенко после президентских выборов, олигарх сказал: "Да, и будем помогать ей на парламентских выборах".

На уточняющий вопрос, каким образом он будет помогать Тимошенко, Коломойский пояснил: "Тем, что цены на рекламу будем стараться делать приемлемые для всех. Потому что их партия не очень богатая".

Он также предположил, что у Олега Ляшко после президентских выборов будет "не очень богатая" партия, потому что "от него ушел главный спонсор" (бывший топ-менеджер холдинга СКМ Юрий Зинченко - УП).

"И если у него материальное положение пошатнется, мы будем стараться тоже…", - сказал Коломойский.

Он заявил, что перед президентскими выборами "1+1" снизил цены на рекламу, "чтобы все имели возможность попасть на телеэкран в том же объеме, в котором и Петр Алексеевич (Порошенко – УП)".

Видео интервью с Коломойским появится на Youtube-канале УП в понедельник в 20:00.

Напомним: