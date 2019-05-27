Гройсман про ідею Коломойського: постраждають рядові українці
Прем’єр Володимир Гройсман заявляє, що в разі оголошення Україною дефолту від цього постраждали б рядові українці.
Про це він сказав у понеділок, повідомляє прес-служба уряду.
"Ми маємо тримати репутацію, що ми відповідальна країна. А неплатежі – це глобальна криза і повернення в 90-ті роки минулого століття. Для українців криз вже достатньо. Від будь-яких дефолтів в першу чергу постраждають рядові українці", - вважає прем’єр.
За його словами, "навіть розмови про це (невиконання зобов’язань) не додають стабільності".
"За три роки я не допустив жодної кризи. Наше завдання - добросовісно обслуговувати борги, займатися тим, аби економіка зростала", - підкреслив Гройсман.
За його словами, те боргове навантаження, яке зараз чинить великий тиск на бюджет – це борги минулих періодів, але саме цей уряд має обслуговувати ці позики.
Нагадаємо:
- Раніше олігарх Ігор Коломойський в інтерв'ю британській газеті Financial Times виступив за оголошення Україною дефолту, вказуючи, що треба брати приклад з Греції.