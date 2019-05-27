Гройсман про ідею Коломойського: постраждають рядові українці

Прем’єр Володимир Гройсман заявляє, що в разі оголошення Україною дефолту від цього постраждали б рядові українці.

Про це він сказав у понеділок, повідомляє прес-служба уряду.

"Ми маємо тримати репутацію, що ми відповідальна країна. А неплатежі – це глобальна криза і повернення в 90-ті роки минулого століття. Для українців криз вже достатньо. Від будь-яких дефолтів в першу чергу постраждають рядові українці", - вважає прем’єр.

За його словами, "навіть розмови про це (невиконання зобов’язань) не додають стабільності".

"За три роки я не допустив жодної кризи. Наше завдання - добросовісно обслуговувати борги, займатися тим, аби економіка зростала", - підкреслив Гройсман.

За його словами, те боргове навантаження, яке зараз чинить великий тиск на бюджет – це борги минулих періодів, але саме цей уряд має обслуговувати ці позики.

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