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Гройсман об идее Коломойского: пострадают рядовые украинцы

Понедельник, 27 мая 2019, 11:28

Премьер Владимир Гройсман заявляет, что в случае объявления Украины дефолта от этого пострадали бы рядовые украинцы.

Об этом он сказал в понедельник, сообщает пресс-служба правительства.

"Мы должны держать репутацию, что мы ответственная страна. А неплатежи - это глобальный кризис и возвращение в 90-е годы прошлого века. Для украинцев кризисов уже достаточно. От любых дефолтов в первую очередь пострадают рядовые украинцы", - считает премьер.

По его словам, "даже разговоры об этом (невыполнении обязательств) не добавляют стабильности".

"За три года я не допустил никакого кризиса. Наша задача - добросовестно обслуживать долги, заниматься тем, чтобы экономика росла", - подчеркнул Гройсман.

По его словам, та долговая нагрузка, которая сейчас оказывает большое давление на бюджет - это долги прошлых периодов, но именно это правительство должно обслуживать эти займы.

Напомним:

  • Ранее олигарх Игорь Коломойский в интервью британской газете Financial Times выступил за объявление Украиной дефолта, указывая, что надо брать пример с Греции.

Украинская правда
Темы: ГройсманэкономикадефолтКоломойский
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