Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту - ЗМІ

Олігарх Ігор Коломойський, який нещодавно повернувся в Україну, виступив за оголошення Україною дефолту, вказуючи, що треба брати приклад з Греції.

Про це він розповів в інтерв'ю британській газеті Financial Times, пише Громадське.

"На мою думку, ми маємо ставитися до наших кредиторів, як Греція", — сказав олігарх.

"Це приклад для України", — додав він.

Коломойський також заявив, якщо президент Володимир Зеленський слухатиме Захід, то врешті решт, стане "як Порошенко".

"У нього будуть такі ж рейтинги — 5, 10, 15 замість 73 відсотків", — додав олігарх.

У 2015 році Греція стала першою розвиненою країною, яка не повернула Міжнародному валютному фонду значну кількість грошей кредиту.

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