Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту - ЗМІ

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Неділя, 26 травня 2019, 14:10

Олігарх Ігор Коломойський, який нещодавно повернувся в Україну, виступив за оголошення Україною дефолту, вказуючи, що треба брати приклад з Греції.

Про це він розповів в інтерв'ю британській газеті Financial Times, пише Громадське.

"На мою думку, ми маємо ставитися до наших кредиторів, як Греція", — сказав олігарх.

"Це приклад для України", — додав він.

Коломойський також заявив, якщо президент Володимир Зеленський слухатиме Захід, то врешті решт, стане "як Порошенко".

"У нього будуть такі ж рейтинги — 5, 10, 15 замість 73 відсотків", — додав олігарх.

У 2015 році Греція стала першою розвиненою країною, яка не повернула Міжнародному валютному фонду значну кількість грошей кредиту.

Нагадаємо:

  • Олігарх Ігор Коломойський прилетів в Україну з Ізраїлю 16 травня. Він не був в Україні з червня 2017 року.
  • Правоохоронні органи розслідували ряд проваджень через можливі зловживання колишніх власників "Приватбанку" (Коломойський і Геннадій Боголюбов), а саме – ймовірного виведення мільярдів доларів із банку перед націоналізацією.
  • За даними журналістів програми "Схеми", протягом двох останніх років Володимир Зеленський одинадцять разів літав до Женеви, коли там жив олігарх Ігор Коломойський, а після його переїзду до Ізраїлю влітку 2018 року, Зеленський ще двічі злітав у Тель-Авів.
  • Журналісти відзначили, що в кожній другій поїздці Зеленського супроводжував юрист олігарха Андрій Богдан, який згодом став головним юридичним радником кампанії Зеленського на виборах президента.
  • 21 травня своїм указом Зеленський призначив Богдана главою Адміністрації президента.

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Теми: Коломойський економіка


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