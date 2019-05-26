Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту - ЗМІ
Неділя, 26 травня 2019, 14:10
Олігарх Ігор Коломойський, який нещодавно повернувся в Україну, виступив за оголошення Україною дефолту, вказуючи, що треба брати приклад з Греції.
Про це він розповів в інтерв'ю британській газеті Financial Times, пише Громадське.
"На мою думку, ми маємо ставитися до наших кредиторів, як Греція", — сказав олігарх.
"Це приклад для України", — додав він.
Коломойський також заявив, якщо президент Володимир Зеленський слухатиме Захід, то врешті решт, стане "як Порошенко".
"У нього будуть такі ж рейтинги — 5, 10, 15 замість 73 відсотків", — додав олігарх.
У 2015 році Греція стала першою розвиненою країною, яка не повернула Міжнародному валютному фонду значну кількість грошей кредиту.
Нагадаємо:
- Олігарх Ігор Коломойський прилетів в Україну з Ізраїлю 16 травня. Він не був в Україні з червня 2017 року.
- Правоохоронні органи розслідували ряд проваджень через можливі зловживання колишніх власників "Приватбанку" (Коломойський і Геннадій Боголюбов), а саме – ймовірного виведення мільярдів доларів із банку перед націоналізацією.
- За даними журналістів програми "Схеми", протягом двох останніх років Володимир Зеленський одинадцять разів літав до Женеви, коли там жив олігарх Ігор Коломойський, а після його переїзду до Ізраїлю влітку 2018 року, Зеленський ще двічі злітав у Тель-Авів.
- Журналісти відзначили, що в кожній другій поїздці Зеленського супроводжував юрист олігарха Андрій Богдан, який згодом став головним юридичним радником кампанії Зеленського на виборах президента.
- 21 травня своїм указом Зеленський призначив Богдана главою Адміністрації президента.