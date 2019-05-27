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Коломойський розповів про "легкий тролінг" Вакарчука

Понеділок, 27 травня 2019, 11:35

Бізнесмен Ігор Коломойський розповів, як із новим президентом України Володимиром Зеленським ще до виборчої кампанії дзвонив співаку Святославу Вакарчуку.

В інтерв'ю "Українській правді" він розповів, що дізнався, що Зеленський йде у президенти, в 2017 році.

А бізнесмен Ринат Ахметов, за словами Коломойського, говорив йому, що "Зеленський буде президентом, ще в 2016 році, після першого випуску "Слуги народу".

"Я ще від Зеленського не чув, що він збирається йти. Ми ще, пам'ятаю, дзвонили Вакарчуку і питали: "Ти підтримуєш Зеленського чи ні?", сміялися", – пригадав Коломойський.

"Ми з Зеленським десь відзначили закінчення фінансового року. Десь березень 2017 року", – уточнив він, визнавши, що вони дзвонили співакові, випивши.

"Щось тоді крутилося в пресі: Вакарчук... А Зеленський тоді ще нічого не оголошував, нікуди не збирався. Ну так, в кулуарах – що якщо піде Вакарчук, то піде і Зеленський", – зазначив Коломойський.

"Ну, подзвонили Вакарчуку, він був сонний, було пізно вже. Ми його питаємо: "Ти підтримуєш Зеленського?". Я думаю, в нього обличчя було, ніби він жабу з'їв. Це було для нього несподівано, і він абсолютно в цьому напрямку не думав", – сказав він.

"Він (Вакарчук) не пішов зрештою. Пам'ятаєте, вдруге, коли Зеленський вийшов: "Ну що, Слава? Якщо ми, то всіх"... То був тролінг легкий (на продовження тієї розмови – ред.)", – розповів олігарх.

Сам він дізнався, що Зеленський йде в президенти, "за тиждень або за два" до того, як дзвонили Вакарчуку: "Він (актор) сказав, що у нього є такі думки".

"Потім за два тижні якось перетнулися, ще одна була зустріч. "Ну давай цьому зателефонуємо", і все – знайшли його телефон, подзвонили", – уточнив Коломойський.

Він припустив, що Зеленський думав про похід у президенти з 2015 року, "коли "Слугу" робив", – а потім на нього вплинули рейтинги від соціологів і реакція команди Петра Порошенка.

Нагадаємо:

  • Співак і музикант Святослав Вакарчук не висунув свою кандидатуру в президенти України на виборах 2019 року.
  • Після обрання президентом шоумена і актора Володимира Зеленського він оголосив про створення партії "Голос".
  • Дострокові вибори до парламенту призначено Зеленським на 21 липня.

Теми: ЗеленськийКоломойськийВакарчукГолосвибори
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