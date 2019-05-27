Коломойский рассказал о "легком троллинге" Вакарчука

Бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, как с новым президентом Украины Владимиром Зеленским еще до избирательной кампании звонил певцу Святославу Вакарчуку.

В интервью "Украинской правде" он рассказал, что узнал, что Зеленский идет в президенты, в 2017 году.

А бизнесмен Ринат Ахметов, по словам Коломойского, говорил ему, что "Зеленский будет президентом, еще в 2016 году, после первого выпуска "Слуги народа".

"Я еще от Зеленского не слышал, что он собирается идти. Мы еще, помню, звонили Вакарчуку и спрашивали: "Ты поддерживаешь Зеленского или нет?", смеялись", – вспомнил Коломойский.

"Мы с Зеленским где-то отметили окончание финансового года. Где-то март 2017 года" – уточнил он, признав, что они звонили певцу, выпив.

"Что-то тогда крутилось в прессе: Вакарчук… А Зеленский тогда еще ничего не объявлял, никуда не собирался. Ну так, в кулуарах – что если пойдет Вакарчук, то пойдет и Зеленский", – отметил Коломойский.

"Ну, позвонили Вакарчуку, он был сонный, было поздно уже. Мы его спрашиваем: "Ты поддерживаешь Зеленского?". Я думаю, у него лицо было, как будто он лягушку съел. Это было для него неожиданно, и он совершенно в этом направлении не думал", – сказал он.

"Он (Вакарчук) не пошел в итоге. Помните, второй раз, когда Зеленский вышел: "Ну что, Слава? Если мы, то всех"… Это был троллинг легкий (в продолжение того разговора – ред.)", – рассказал олигарх.

Сам он узнал, что Зеленский идет в президенты, "за неделю или за две" до того, как звонили Вакарчуку: "Он (актер) сказал, что у него есть такие мысли".

"Потом через две недели как-то пересеклись, еще одна была встреча. "Ну давай этому позвоним", и все – нашли его телефон, позвонили", – уточнил Коломойский.

Он допустил, что Зеленский думал о походе в президенты с 2015 года, "когда "Слугу" делал", – а потом ан него повлияли рейтинги и реакция команды Петра Порошенко.

Напомним: