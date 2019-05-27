Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Коломойский рассказал о "легком троллинге" Вакарчука

Понедельник, 27 мая 2019, 11:35

Бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, как с новым президентом Украины Владимиром Зеленским еще до избирательной кампании звонил певцу Святославу Вакарчуку.

В интервью "Украинской правде" он рассказал, что узнал, что Зеленский идет в президенты, в 2017 году.

А бизнесмен Ринат Ахметов, по словам Коломойского, говорил ему, что "Зеленский будет президентом, еще в 2016 году, после первого выпуска "Слуги народа".

"Я еще от Зеленского не слышал, что он собирается идти. Мы еще, помню, звонили Вакарчуку и спрашивали: "Ты поддерживаешь Зеленского или нет?", смеялись", – вспомнил Коломойский.

"Мы с Зеленским где-то отметили окончание финансового года. Где-то март 2017 года" – уточнил он, признав, что они звонили певцу, выпив.

"Что-то тогда крутилось в прессе: Вакарчук… А Зеленский тогда еще ничего не объявлял, никуда не собирался. Ну так, в кулуарах – что если пойдет Вакарчук, то пойдет и Зеленский", – отметил Коломойский.

"Ну, позвонили Вакарчуку, он был сонный, было поздно уже. Мы его спрашиваем: "Ты поддерживаешь Зеленского?". Я думаю, у него лицо было, как будто он лягушку съел. Это было для него неожиданно, и он совершенно в этом направлении не думал", – сказал он.

"Он (Вакарчук) не пошел в итоге. Помните, второй раз, когда Зеленский вышел: "Ну что, Слава? Если мы, то всех"… Это был троллинг легкий (в продолжение того разговора – ред.)", – рассказал олигарх.

Сам он узнал, что Зеленский идет в президенты, "за неделю или за две" до того, как звонили Вакарчуку: "Он (актер) сказал, что у него есть такие мысли".

"Потом через две недели как-то пересеклись, еще одна была встреча. "Ну давай этому позвоним", и все – нашли его телефон, позвонили", – уточнил Коломойский.

Он допустил, что Зеленский думал о походе в президенты с 2015 года, "когда "Слугу" делал", – а потом на него повлияли рейтинги от социологов и реакция команды Петра Порошенко.

Напомним:

  • Певец и музыкант Святослав Вакарчук не выдвигал свою кандидатуру в президенты Украины на выборах 2019 года.
  • После избрания президентом шоумена и актера Владимира Зеленского он объявил о создании партии "Голос".
  • Досрочные выборы в парламент назначены Зеленским на 21 июля.  

Темы: ЗеленскийКоломойскийВакарчукГолосвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Зеленский
Зеленский рассказал премьеру Эфиопии о попытке России разрушить зерновой экспорт
Украина добивается средств ПВО для юга, который Россия массированно атакует 4 дня подряд
Зеленский призвал Кабмин поддержать национализацию "Сенс Банка"
Последние новости
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный рейс поезда "Львов-Рахов" в пиковый день перевозок
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
Все новости...
Реклама: