На Зеленського подали до суду через скасовані укази Порошенка

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Понеділок, 27 травня 2019, 13:12

Звільнений президентом Володимиром Зеленським з посади члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Володимир Горковенко, який 5 років працював в адміністрації Петра Порошенка і був ним призначений на цю посаду, подав до суду на главу держави з вимогою визнати протиправним рішення про звільнення.

Про це він повідомив у Facebook.

"Як і обіцяв, сьогодні подав до суду на президента України. Вимагаю визнати дії Володимира Зеленського протиправними", - написав він.

За його словами,  позовна заява розписана на 9-ти сторінках.

 
фото з Facebook В. Горковенка

"По-перше, укази скасовувати не можна, навіть коли комусь дуже хочеться чи колеться", - впевнений Горковенко.

"По-друге, це сьогодні пан президент видав "Указ про скасування Указу", а завтра дасть вказівку розстріляти прямо на Хрещатику тих, хто йому не подобається. Таке в нашій історії ми вже проходили. Тому, читайТЕ!", - зазначив він

Він подякував всім, хто допоміг йому сформулювати позовні вимоги.

Нагадаємо:

  • 24 травня президент Володимир Зеленський скасував укази свого попередника Петра Порошенка про звільнення Юрія Артеменка з посади члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення та про призначення на цю посаду Володимира Горковенка.
  • У свою чергу Горковенко обіцяв оскаржити це рішення у суді.
  • 4 травня Петро Порошенко також призначив членом Нацради з питань телебачення і радіомовлення Володимира Горковенка.
  • 3 2014 року по травень 2019 року Горковенко завідував відділом зв'язків з вітчизняними, регіональними та зарубіжними медіа департаменту інформаційної політики Адміністрації президента Петра Порошенка.

Українська правда

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Теми: Зеленський президент укази Порошенко суд


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