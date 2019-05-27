На Зеленського подали до суду через скасовані укази Порошенка
Звільнений президентом Володимиром Зеленським з посади члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Володимир Горковенко, який 5 років працював в адміністрації Петра Порошенка і був ним призначений на цю посаду, подав до суду на главу держави з вимогою визнати протиправним рішення про звільнення.
Про це він повідомив у Facebook.
"Як і обіцяв, сьогодні подав до суду на президента України. Вимагаю визнати дії Володимира Зеленського протиправними", - написав він.
За його словами, позовна заява розписана на 9-ти сторінках.
"По-перше, укази скасовувати не можна, навіть коли комусь дуже хочеться чи колеться", - впевнений Горковенко.
"По-друге, це сьогодні пан президент видав "Указ про скасування Указу", а завтра дасть вказівку розстріляти прямо на Хрещатику тих, хто йому не подобається. Таке в нашій історії ми вже проходили. Тому, читайТЕ!", - зазначив він
Він подякував всім, хто допоміг йому сформулювати позовні вимоги.
Нагадаємо:
- 24 травня президент Володимир Зеленський скасував укази свого попередника Петра Порошенка про звільнення Юрія Артеменка з посади члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення та про призначення на цю посаду Володимира Горковенка.
- У свою чергу Горковенко обіцяв оскаржити це рішення у суді.
- 4 травня Петро Порошенко також призначив членом Нацради з питань телебачення і радіомовлення Володимира Горковенка.
- 3 2014 року по травень 2019 року Горковенко завідував відділом зв'язків з вітчизняними, регіональними та зарубіжними медіа департаменту інформаційної політики Адміністрації президента Петра Порошенка.