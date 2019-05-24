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Зеленський скасував два укази Порошенка

П'ятниця, 24 травня 2019, 12:25
Зеленський скасував два укази Порошенка

Президент Володимир Зеленський скасував укази свого попередника Петра Порошенка про звільнення Юрія Артеменка з посади члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення та про призначення на подібну посаду Володимира Горковенка.

Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.

Так, указом №322/2019 президент скасував указ від 4 травня №186 про звільнення Артеменка.

Разом з тим своїм же указом №324/2019 він звільнив Артеменка з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. На цю посаду він був призначений у травні 2019 року, після звільнення з посади голови Нацради з питань ТБ і радіомовлення.

Також указом №323/2019 скасований указ Порошенка від 4 травня про призначення Горковенка членом Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Нагадаємо:

  • 4 травня президент Петро Порошенко звільнив голову Нацради з питань телебачення і радіомовлення Юрія Артеменка з посади члена Нацради.
  • Перед цим голова Нацради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко повідомив, що подав заяву про відставку з цієї посади.
  • 23 травня президент Володимир Зеленський звільнив і знову призначив на посади Уповноваженого президента з прав людей з інвалідністю та з питань реабілітації учасників бойових дій Валерія Сушкевича та Вадима Свириденка.

Українська правда
Теми: ЗеленськийпрезидентуказикадриПорошенко
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