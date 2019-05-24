Звільнений Зеленським член Нацради з ТБ і радіо погрожує судом

Новопризначений указом екс-президента Петра Порошенка член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Володимир Горковенко вважає незаконним своє звільнення указом нового глави держави Володимира Зеленського і збирається оскаржити це рішення у суді.

Про це він сказав під час брифінгу представників Нацради в Києві в п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".

Горковенко зазначив, що за законом його можна звільнити у двох випадках - за власною заявою або у випадку смерті.

"Очевидно - друга причина: я помер. Я не жартую. Я отримав кілька дзвінків останнім часом з вимогою, мовляв "ти сам напиши заяву, інакше ми тебе розберемо на запчастини"", - розповів він.

"Схоже,"розбір на запчастини" виглядає саме так. Але у нас правова країна і суди ще ніхто не відміняв", - заявив Горковенко і підкреслив, що не писав заяви про звільнення.

Повідомляється, що у ході брифінгу, четверо членів Національної ради з телерадіомовлення також заявили про блокування роботи органу заступником раніше звільненого Петром Порошенко глави Нацради Ольгою Герасим'юк.

"Сьогодні робота Нацради заблокована, перший заступник глави регулятора Ольга Герасим'юк відмовляється підписувати порядок денний і відкривати засідання Нацради", - заявив член Нацради Сергій Костинский, підкресливши, що зазначена проблемна ситуація триває вже три тижні.

За даними членів Нацради, в поточному порядку денному накопичилося вже понад 120 питань.

Зазначається, що термін перебування в складі Нацради раніше звільненого його глави Юрія Артеменка (на місце якого був призначений Горковенко) повинен був закінчитися на початку липня 2019 року.

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