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На Зеленского подали в суд из-за отмененных указов Порошенко

Понедельник, 27 мая 2019, 13:12
На Зеленского подали в суд из-за отмененных указов Порошенко

Уволенный президентом Владимиром Зеленским с должности члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко, который 5 лет работал в администрации Петра Порошенко и был им назначен на эту должность, подал в суд на главу государства с требованием признать противоправным решение об увольнении.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Как и обещал, сегодня подал в суд на президента Украины. Требую признать действия Владимира Зеленского противоправными", - написал он.

По его словам, исковое заявление расписано на 9-ти страницах.

 
фото с Facebook В. Горковенко

"Во-первых, указы отменять нельзя, даже если кому-то очень хочется или колется", - уверен Горковенко.

"Во-вторых, это сегодня господин президент издал "Указ об отмене Указа", а завтра даст указание расстрелять прямо на Крещатике тех, кто ему не нравится. Такое в нашей истории мы уже проходили. Поэтому, читайте!", - отметил он

Он поблагодарил всех, кто помог ему сформулировать исковые требования.

Напомним:

  • 24 мая президент Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко об увольнении Юрия Артеменко с должности члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и о назначении на подобную должность Владимира Горковенко.
  • В свою очередь Горковенко пообещал оспорить этот указ в суде.
  • 4 мая Петр Порошенко также назначил членом Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Владимира Горковенко.
  • С марта 2014 по май 2019 года Горковенко заведовал отделом связей с отечественными, региональными и зарубежными медиа департамента информационной политики Администрации президента Петра Порошенко.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийпрезидентуказыПорошенкосуд
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