У колонії Одеси звільнено заручників – Денісова

У Південній виправній колонії № 51 в Одесі звільнено 6 заручників, яких раніше захопили ув’язнені.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова у Facebook.

Вона зазначила, що представник омбудсмена у південних областях Олександр Остапенко терміново виїхав на місце події.

"Заручниками бунтарів стали три медпрацівника та три охоронця, які перебували в локальних зонах колонії. Їх вже звільнено", - повідомила Денісова.

За її словами, з колонії вивезли п’ятьох порушників режиму.

Інформація про втікачів з колонії або вбитих не підтвердилася.

"Наразі ситуація під контролем поліції, засуджені розійшлися в локальні сектори. За словами мого представника, порушення прав ув’язнених під час придушення бунту з боку правоохоронців не було, ніхто істотно не постраждав", - зазначила омбудсмен.

Вона додала, що попередньо причиною бунту встановлено обшуки, які проводили у засуджених.

"Щодо пожежі у господарських приміщеннях колонії - її локалізовано, завершується гасіння пожежниками. На місці працює прокуратура та поліція", - написала Денісова.

Разом з тим, одеське видання "Думська" публікує фото і відео зсередини колонії. Обережно, на відео присутня ненормативна лексика!

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