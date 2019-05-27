У колонії Одеси звільнено заручників – Денісова
У Південній виправній колонії № 51 в Одесі звільнено 6 заручників, яких раніше захопили ув’язнені.
Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова у Facebook.
Вона зазначила, що представник омбудсмена у південних областях Олександр Остапенко терміново виїхав на місце події.
"Заручниками бунтарів стали три медпрацівника та три охоронця, які перебували в локальних зонах колонії. Їх вже звільнено", - повідомила Денісова.
За її словами, з колонії вивезли п’ятьох порушників режиму.
Інформація про втікачів з колонії або вбитих не підтвердилася.
"Наразі ситуація під контролем поліції, засуджені розійшлися в локальні сектори. За словами мого представника, порушення прав ув’язнених під час придушення бунту з боку правоохоронців не було, ніхто істотно не постраждав", - зазначила омбудсмен.
Вона додала, що попередньо причиною бунту встановлено обшуки, які проводили у засуджених.
"Щодо пожежі у господарських приміщеннях колонії - її локалізовано, завершується гасіння пожежниками. На місці працює прокуратура та поліція", - написала Денісова.
Разом з тим, одеське видання "Думська" публікує фото і відео зсередини колонії. Обережно, на відео присутня ненормативна лексика!
Нагадаємо:
- У понеділок в Одесі сталися заворушення в Південній виправній колонії загального режиму №51, що на Люстдорфській дорозі.
- За попередньою інформацією поліції, внаслідок бунту ушкодження отримали четверо працівників колонії, їм було надано медичну допомогу. Загиблих немає.