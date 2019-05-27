В колонии Одессы освобождены заложники - Денисова

В Южной исправительной колонии № 51 в Одессе освобождены 6 заложников, которых ранее захватили заключенные.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

Она отметила, что представитель омбудсмена в южных областях Александр Остапенко срочно выехал на место происшествия.

"Заложниками бунтарей стали три медработника и три охранника, которые находились в локальных зонах колонии. Их уже освободили", - сообщила Денисова.

По ее словам, из колонии вывезли пять нарушителей режима.

Информация о сбежавших из колонии или убитых не подтвердилась.

"Сейчас ситуация под контролем полиции, осужденные разошлись в локальные сектора. По словам моего представителя, нарушения прав заключенных при подавлении бунта со стороны правоохранителей не было, никто существенно не пострадал", - отметила омбудсмен.

Она добавила, что предварительно причиной бунта установлены обыски, которые проводили у осужденных.

"Относительно пожара в хозяйственных помещениях колонии - он локализован, завершается тушение пожарными. На месте работает прокуратура и полиция", - написала Денисова.

Вместе с тем, одесское издание "Думская" публикует фото и видео изнутри колонии. Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним: