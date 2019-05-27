Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В колонии Одессы освобождены заложники - Денисова

Понедельник, 27 мая 2019, 14:08

В Южной исправительной колонии № 51 в Одессе освобождены 6 заложников, которых ранее захватили заключенные.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

Она отметила, что представитель омбудсмена в южных областях Александр Остапенко срочно выехал на место происшествия.

"Заложниками бунтарей стали три медработника и три охранника, которые находились в локальных зонах колонии. Их уже освободили", - сообщила Денисова.

По ее словам, из колонии вывезли пять нарушителей режима.

Информация о сбежавших из колонии или убитых не подтвердилась.

"Сейчас ситуация под контролем полиции, осужденные разошлись в локальные сектора. По словам моего представителя, нарушения прав заключенных при подавлении бунта со стороны правоохранителей не было, никто существенно не пострадал", - отметила омбудсмен.

Она добавила, что предварительно причиной бунта установлены обыски, которые проводили у осужденных.

"Относительно пожара в хозяйственных помещениях колонии - он локализован, завершается тушение пожарными. На месте работает прокуратура и полиция", - написала Денисова.

Вместе с тем, одесское издание "Думская" публикует фото и видео изнутри колонии. Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!

 

Напомним:

  • В понедельник в Одессе вспыхнули беспорядки в Южной исправительной колонии общего режима №51, что на Люстдорфской дороге.
  • По предварительной информации полиции, во время событий повреждения получили четверо сотрудников колонии, им была оказана медицинская помощь. Погибших нет.

Украинская правда
Темы: Одессатюрьмаомбудсмен
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Одесса
В Одесской области планируют открыть пляжный сезон в скором времени
Военкома из Одесской области после "общественного резонанса" отправили на передовую
Команда мониторинга наследия зафиксировала разрушение 55 объектов в Одессе
Последние новости
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный рейс поезда "Львов-Рахов" в пиковый день перевозок
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
Все новости...
Реклама: