В колонии Одессы освобождены заложники - Денисова
В Южной исправительной колонии № 51 в Одессе освобождены 6 заложников, которых ранее захватили заключенные.
Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.
Она отметила, что представитель омбудсмена в южных областях Александр Остапенко срочно выехал на место происшествия.
"Заложниками бунтарей стали три медработника и три охранника, которые находились в локальных зонах колонии. Их уже освободили", - сообщила Денисова.
По ее словам, из колонии вывезли пять нарушителей режима.
Информация о сбежавших из колонии или убитых не подтвердилась.
"Сейчас ситуация под контролем полиции, осужденные разошлись в локальные сектора. По словам моего представителя, нарушения прав заключенных при подавлении бунта со стороны правоохранителей не было, никто существенно не пострадал", - отметила омбудсмен.
Она добавила, что предварительно причиной бунта установлены обыски, которые проводили у осужденных.
"Относительно пожара в хозяйственных помещениях колонии - он локализован, завершается тушение пожарными. На месте работает прокуратура и полиция", - написала Денисова.
Вместе с тем, одесское издание "Думская" публикует фото и видео изнутри колонии. Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!
Напомним:
- В понедельник в Одессе вспыхнули беспорядки в Южной исправительной колонии общего режима №51, что на Люстдорфской дороге.
- По предварительной информации полиции, во время событий повреждения получили четверо сотрудников колонии, им была оказана медицинская помощь. Погибших нет.
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