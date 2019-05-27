Заступник глави АП про переїзд з Банкової: Команді президента там дуже важко

Заступник голови Адміністрації президента Юрій Костюк заявив, що переїзд команди Володимира Зеленського з Банкової все ще планується.

Про це він розповів в інтерв'ю НВ.

"Ми дуже хочемо переїхати. І ми робимо все, для того, щоб знайти правильний варіант, який буде швидким і бюджетним, і в якому можна буде дотриматися всіх необхідних норм безпеки", - сказав Костюк.

За його словами, працювати в будівлі на Банковій команді президента "дуже важко". Він зазначив, що будівля Адміністрації президента схожа на "суміш університету з будинком Пшонки і зі спробою Версаля, але трошки недоробленого і бюджетного". Костюк додав, що в будівлі завжди зашторені вікна і погано працює wi-fi "через безпеку".

Заступник глави АП зазначив, що завжди прикриватися словом "безпека" не можна, і у XXI столітті проблем з інтернетом в Адміністрації президента бути не повинно.

"Коли ми тут провели чотири дні, ми зрозуміли, що будь-які труднощі, які є, ми повинні подолати - і переїхати звідси", - сказав він.

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