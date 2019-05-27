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Замглавы АП о переезде с Банковой: Команде президента там очень трудно

Понедельник, 27 мая 2019, 14:28
Замглавы АП о переезде с Банковой: Команде президента там очень трудно
фото НВ

Заместитель главы Администрации президента Юрий Костюк заявил, что переезд команды Владимира Зеленского с Банковой все еще планируется.

Об этом он рассказал в интервью НВ.

"Мы очень хотим переехать. И мы делаем все, для того, чтобы найти правильный вариант, который будет быстрым и бюджетным, и в котором можно будет соблюсти все необходимые нормы безопасности", - сказал Костюк.

По его словам, работать в здании на Банковой команде президента "очень трудно".

Он отметил, что здание Администрации президента похоже на "смесь университета с домом Пшонки и с попыткой Версаля, но немножко недоделанного и бюджетного". Костюк добавил, что в здании всегда зашторены окна и плохо работает wi-fi "из-за безопасности".

Заместитель главы АП отметил, что всегда прикрываться словом "безопасность" нельзя, и в XXI веке проблем с интернетом в Администрации президента быть не должно.

"Когда мы здесь провели четыре дня, мы поняли, что любые трудности, которые есть, мы должны преодолеть - и переехать отсюда", - сказал он.

Напомним:

  • Ранее Зеленский заявлял о предложении перенести Администрацию президента "где нет пробок", в частности за пределы столицы, предположил он.
  • Бывший заместитель главы АП Дмитрий Шимкив заявил, что перенос Администрации президента на улице Банковой в столице будет стоить десятки миллионов долларов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийпрезидентАдминистрация президента
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