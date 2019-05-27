Замглавы АП о переезде с Банковой: Команде президента там очень трудно
Заместитель главы Администрации президента Юрий Костюк заявил, что переезд команды Владимира Зеленского с Банковой все еще планируется.
Об этом он рассказал в интервью НВ.
"Мы очень хотим переехать. И мы делаем все, для того, чтобы найти правильный вариант, который будет быстрым и бюджетным, и в котором можно будет соблюсти все необходимые нормы безопасности", - сказал Костюк.
По его словам, работать в здании на Банковой команде президента "очень трудно".
Он отметил, что здание Администрации президента похоже на "смесь университета с домом Пшонки и с попыткой Версаля, но немножко недоделанного и бюджетного". Костюк добавил, что в здании всегда зашторены окна и плохо работает wi-fi "из-за безопасности".
Заместитель главы АП отметил, что всегда прикрываться словом "безопасность" нельзя, и в XXI веке проблем с интернетом в Администрации президента быть не должно.
"Когда мы здесь провели четыре дня, мы поняли, что любые трудности, которые есть, мы должны преодолеть - и переехать отсюда", - сказал он.
Напомним:
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