Турчинов висловив сподівання щодо дій нової команди

9591 перегляд
Четвер, 23 травня 2019, 14:29

Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов сподівається, що зі зміною кадрів у секторі безпеки і оборони України ракетна програма буде продовжуватися.

Про це повідомляє прес-служба політика.

Турчинов зазначає, що 23 травня на полігоні ЗСУ на півдні країни відбувся черговий етап випробувань: пуски українських ракет підвищеної дальності "Вільха - М" та ракет з касетною бойовою частиною "Вільха - Р"".

За його словами, випробування будуть продовжуватися до кінця тижня, зокрема – крилатих ракет мобільного комплексу "Нептун".

"Українські науковці та виробничники продовжують виконувати завдання з реалізації ракетної програми, мета якої до кінця року прийняти на озброєння ракети "Вільха-М", "Вільха-Р" та мобільний комплекс крилатих ракет "Нептун", – каже Турчинов.

"Сподіваюся що, незважаючи на кадрові зміни в секторі безпеки і оборони України, ракетні проекти будуть виконуватися за затвердженим планом, і робота по зміцненню обороноздатності нашої держави не зупиниться", – наголосив він.

Нагадаємо:

  • Секретар РНБО Олександр Турчинов подав заяву про відставку 17 травня. Він пов’язав таке рішення з припиненням повноважень п’ятого президента України Петра Порошенка.
  • 19 травня Порошенко прийняв відставку Турчинова.
  • Водночас Турчинов зазначив, що з огляду на продовження збройної агресії Російської Федерації проти України готовий продовжити військову службу.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Турчинов армія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Порошенко звільнив Турчинова 19 травня 2019, 22:11
Турчинов подав у відставку 17 травня 2019, 16:45
Турчинов готує заяву про відставку – джерело 17 травня 2019, 15:07
Усі новини
Головні новини
КПВВ на Донбасі перейдуть на літній режим роботи
В Україні стартувала виборча кампанія в Раду
Глава АП про петицію за відставку Зеленського: Ми розцінюємо її як жарт
Разумков поведе "Слугу народу" до Верховної Ради
Усі новини
Фото

10 винаходів, які вирішать проблеми, про які ви не знали

дослідження

Впевненість в собі залежить від місця у суспільстві

здоров'я

Як діагностувати рак яєчників, коли ще немає симптомів