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Турчинов висловив сподівання щодо дій нової команди

Четвер, 23 травня 2019, 14:29

Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов сподівається, що зі зміною кадрів у секторі безпеки і оборони України ракетна програма буде продовжуватися.

Про це повідомляє прес-служба політика.

Турчинов зазначає, що 23 травня на полігоні ЗСУ на півдні країни відбувся черговий етап випробувань: пуски українських ракет підвищеної дальності "Вільха - М" та ракет з касетною бойовою частиною "Вільха - Р"".

За його словами, випробування будуть продовжуватися до кінця тижня, зокрема – крилатих ракет мобільного комплексу "Нептун".

"Українські науковці та виробничники продовжують виконувати завдання з реалізації ракетної програми, мета якої до кінця року прийняти на озброєння ракети "Вільха-М", "Вільха-Р" та мобільний комплекс крилатих ракет "Нептун", – каже Турчинов.

"Сподіваюся що, незважаючи на кадрові зміни в секторі безпеки і оборони України, ракетні проекти будуть виконуватися за затвердженим планом, і робота по зміцненню обороноздатності нашої держави не зупиниться", – наголосив він.

Нагадаємо:

  • Секретар РНБО Олександр Турчинов подав заяву про відставку 17 травня. Він пов’язав таке рішення з припиненням повноважень п’ятого президента України Петра Порошенка.
  • 19 травня Порошенко прийняв відставку Турчинова.
  • Водночас Турчинов зазначив, що з огляду на продовження збройної агресії Російської Федерації проти України готовий продовжити військову службу.

Українська правда

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Теми: Турчиновармія
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