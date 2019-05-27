Через пошкодження "мосту Кличка" відкрили провадження

Столична поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пошкодження пішохідного мосту над Володимирським узвозом у Києві.

Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

Зазначається, що правоохоронці перевіряють усі версії та встановлюють осіб, причетних до події.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі до трьох років.

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