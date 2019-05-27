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Через пошкодження "мосту Кличка" відкрили провадження

Понеділок, 27 травня 2019, 19:18
Через пошкодження мосту Кличка відкрили провадження

Столична поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пошкодження пішохідного мосту над Володимирським узвозом у Києві.

Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

Зазначається, що правоохоронці перевіряють усі версії та встановлюють осіб, причетних до події.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі до трьох років.

Нагадаємо:

  • 5 травня, до Дня Києва, у столиці відкрили пішохідний міст між Володимирською гіркою та парком "Хрещатий", який має смугу для велосипедистів та дві оглядові тераски зі склом під ногами.
  • В обидва вихідних подивитися на міст прийшли багато людей.
  • Уже в неділю 26 травня на двох фрагментах пішохідної частини тріснуло скло.
  • Тоді Кличко повідомив: "Не виключено, що механічне пошкодження могло статися знизу скла (мосту). Розглядається версія того, що стріляли".

Українська правда

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Теми: поліціяКиїв
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