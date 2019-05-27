Через пошкодження "мосту Кличка" відкрили провадження
Понеділок, 27 травня 2019, 19:18
Столична поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пошкодження пішохідного мосту над Володимирським узвозом у Києві.
Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.
Зазначається, що правоохоронці перевіряють усі версії та встановлюють осіб, причетних до події.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу.
Санкція статті передбачає позбавлення волі до трьох років.
Нагадаємо:
- 5 травня, до Дня Києва, у столиці відкрили пішохідний міст між Володимирською гіркою та парком "Хрещатий", який має смугу для велосипедистів та дві оглядові тераски зі склом під ногами.
- В обидва вихідних подивитися на міст прийшли багато людей.
- Уже в неділю 26 травня на двох фрагментах пішохідної частини тріснуло скло.
- Тоді Кличко повідомив: "Не виключено, що механічне пошкодження могло статися знизу скла (мосту). Розглядається версія того, що стріляли".
Українська правда