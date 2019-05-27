Из-за повреждения "моста Кличко" открыли производство

Столичная полиция открыла уголовное производство по факту повреждения пешеходного моста над Владимирским спуском в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.



Отмечается, что правоохранители проверяют все версии и устанавливают лица, причастные к происшествию.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.



Санкция статьи предусматривает лишение свободы до трех лет.

Напомним: