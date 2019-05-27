Из-за повреждения "моста Кличко" открыли производство
Понедельник, 27 мая 2019, 19:18
Столичная полиция открыла уголовное производство по факту повреждения пешеходного моста над Владимирским спуском в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
Отмечается, что правоохранители проверяют все версии и устанавливают лица, причастные к происшествию.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы до трех лет.
Напомним:
- 25 мая, ко Дню Киева, в столице открыли пешеходный мост между Владимирской горкой и парком "Хрещатый", который имеет полосу для велосипедистов и две смотровых терраски со стеклом под ногами.
- В оба выходных посмотреть на мост пришли много людей.
- Уже в воскресенье 26 мая на двух фрагментах пешеходной части треснуло стекло.
- Тогда Кличко сообщил: "Не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла (моста). Рассматривается версия того, что стреляли".
Украинская правда