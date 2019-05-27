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Луценко рассказал, когда уйдет в отставку

Понедельник, 27 мая 2019, 22:52
Луценко рассказал, когда уйдет в отставку

Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что уйдет в отставку после парламентских выборов.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Я считаю, что надо уважать выбор украинского народа, который избрал нового президента, но это не значит, что в один день все должны уйти в отставку, потому что Конституция и законы Украины обусловливают кто должен уйти в отставку, а кто чуть позже должен принять соответствующее решение", - выразил свое мнение генпрокурор.

По его словам, он уже решил, что будет делать дальше.

"Для себя такое решение я принял, считаю, что моя задача вместе с коллегами из правоохранительных органов провести еще не только честные президентские, но и честные парламентские выборы, и после этого я пойду в политику - не в списки любых партий, а к людям, с которыми буду работать над своим видением развития Украины", - рассказал Луценко.

"Мое видение в том, чтобы в стране ценили людей за дела, а не слова, за конкретные поступки, за умение брать на себя ответственность, поэтому я беру на себя ответственность довести дело трехлетнего пребывания в ГПУ на себя, потом вернусь туда, откуда пришел, - к людям", - отметил генпрокурор.

По его словам, он не боится потерять "любую депутатскую неприкосновенность".

"Всегда считал, что центр украинской политики находится не под куполом Верховной Рады, а на улице, там, где она на самом деле служит людям", - сказал Луценко.

На уточняющий вопрос ведущего о дате отставки, Луценко ответил следующее:

"Выборы в парламент состоятся в 20-х числах июля, соответственно, новоизбранный парламент сформирует свои органы, составит коалицию, выберет правительство, и после этого примет решение о новом генеральном прокуроре".

Напомним:

  • Ранее в команде победителя президентских выборов Владимира Зеленского заявляли, что действующий генеральный прокурор Юрий Луценко должен покинуть свой пост.
  • Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что готов поделиться с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским своим видением в вопросах борьбы с коррупцией, в преодолении монополизма и по другим вопросам.
  • Луценко заявлял, что не видит оснований писать заявление об отставке, но если парламент выразит ему недоверие, воспримет это нормально.

Мария Думанская, УП

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Темы: Луценкоотставка
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