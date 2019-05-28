Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бунт у колонії Одеси: ДБР порушило справу за фактом службової недбалості

Вівторок, 28 травня 2019, 01:35

Держбюро розслідувань порушило кримінальну справу за фактом службової недбалості після бунту засуджених у виправній колонії №51 в Одесі.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

"За попередньою інформацією, причиною бунту стали неналежні умови утримання засуджених та жахлива якість продуктів харчування. Про це неодноразово повідомлялось адміністрації колонії, проте жодної реакції для покращення їх проживання утримувані не побачили.

Такі дії призвели до того, що на території колонії відбувся бунт засуджених, у результаті якого розпочалася пожежа", - заявили у відомстві.

Нагадаємо:

  • У понеділок в Одесі сталися заворушення в Південній виправній колонії загального режиму №51, що на Люстдорфській дорозі.
  • В поліції заявили про 4 постраждалих працівників.
  • Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 392 (дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань) Кримінального кодексу України.

Українська правда
Теми: ДБРОдесав'язниця
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
ДБР
Наркотрафік із Еквадору: у Львові заблокували транснаціональний канал збуту кокаїну
Шестеро військових підірвались на міні на Рівненщині: двоє загинули
Експертиза встановила, що суддя Тандир був п’яний, коли збив нацгвардійця – ДБР
Останні новини
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджені дім, садок і машини
11:38
Як телефонувати в поліцію Києва, якщо немає звʼязку? Додаткові номери для месенджерів
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
Усі новини...
Реклама: