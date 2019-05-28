Бунт в колонии Одессы: ГБР возбудило дело по факту служебной халатности
Вторник, 28 мая 2019, 01:35
Госбюро расследований возбудило уголовное дело по факту служебной халатности после бунта осужденных в исправительной колонии №51 в Одессе.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"По предварительной информации, причиной бунта стали ненадлежащие условия содержания осужденных и ужасное качество продуктов питания. Об этом неоднократно сообщалось администрации колонии, однако никакой реакции для улучшения их проживания удерживаемые не увидели.
Такие действия привели к тому, что на территории колонии произошел бунт осужденных, в результате которого начался пожар", - заявили в ведомстве.
Напомним:
- В понедельник в Одессе вспыхнули беспорядки в Южной исправительной колонии общего режима №51, что на Люстдорфской дороге.
- В полиции заявили о 4 постравдавших работниках.
- Полиция начала уголовное производство по статье 392 (действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний) Уголовного кодекса Украины.
Украинская правда