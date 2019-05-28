Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Команда Зеленского: Социальный лифт открыт!

Вторник, 28 мая 2019, 09:48
Команда Зеленского: Социальный лифт открыт!

Команда президента Владимира Зеленского запустила проект Lift, который позволит новым людям прийти в политику и воплотить новые идеи в управлении государством.

"Социальный лифт открыт!", – заявила команда Зеленского на сайте проекта.

"Станьте частью команды, поделитесь идеей или презентуйте готовый продукт", – призвала она украинцев.

На сайте есть возможность посмотреть вакансии, рассказать о себе, рассказать об идее, поделиться продуктом и посмотреть Lift-трекер.

"Lift – это проект команды Зеленского, платформа, которая наконец-то даст толчок для изменений в стране: новых людей на государственные и социальные проекты, инновационные идеи и разработки, которые сформируют государство как удобный сервис для каждого гражданина Украины", – говорится в описании проекта.

 
lift.net.ua

"Пришло время уничтожить старую систему. Вокруг этой задачи мы объединим профессиональных специалистов своего дела, талантливых людей, которые имеют идеи или уже готовые проекты, которые изменят страну", – заявляет команда нового президента.

"LIFT – это проект Команды Зеленского, объединяющий в себе квалифицированных специалистов и инновации. Он направлен на позитивные изменения в стране и ее комплексное социально-экономическое и культурное развитие", – подчеркивает она.

По словам соратников Зеленского, "в LIFT может зайти любой, ведь это:

- Равные условия поступления для каждого, кто хочет попасть в команду, воплотить идею или реализовать проект;

- Честный и прозрачный отбор специалистов, идей и разработок;

- Возможность лично участвовать в написании истории нашей страны;

- Отсутствие коррупционной и бюрократической составляющей при отборе;

- Инновационная платформа, которая по-новому раскрывает возможности нашей страны".

Напомним:

  • 23 мая президент Владимир Зеленский заявил, что с 27 мая его команда запускает онлайн проект "Лифт", который позволит желающим представить свои идеи по диджитализации государства.
  • 27 мая руководитель избирательного штаба партии Зеленского "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что проект "Лифт" могут использовать для отбора кандидатов в депутаты Верховной Рады 9 созыва, так как назначены досрочные выборы.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленскийкадрыреформы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Зеленский
В Болгарии пророссийский политик нарядился как священник и "проклял" кортеж Зеленского
Отсутствие решения о вступлении Швеции и Украины в НАТО является угрозой его единству – Зеленский
Зеленский начал визит в Братиславу
Последние новости
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
Все новости...
Реклама: