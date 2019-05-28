Команда Зеленского: Социальный лифт открыт!

Команда президента Владимира Зеленского запустила проект Lift, который позволит новым людям прийти в политику и воплотить новые идеи в управлении государством.

"Социальный лифт открыт!", – заявила команда Зеленского на сайте проекта.

"Станьте частью команды, поделитесь идеей или презентуйте готовый продукт", – призвала она украинцев.

На сайте есть возможность посмотреть вакансии, рассказать о себе, рассказать об идее, поделиться продуктом и посмотреть Lift-трекер.

"Lift – это проект команды Зеленского, платформа, которая наконец-то даст толчок для изменений в стране: новых людей на государственные и социальные проекты, инновационные идеи и разработки, которые сформируют государство как удобный сервис для каждого гражданина Украины", – говорится в описании проекта.

"Пришло время уничтожить старую систему. Вокруг этой задачи мы объединим профессиональных специалистов своего дела, талантливых людей, которые имеют идеи или уже готовые проекты, которые изменят страну", – заявляет команда нового президента.

"LIFT – это проект Команды Зеленского, объединяющий в себе квалифицированных специалистов и инновации. Он направлен на позитивные изменения в стране и ее комплексное социально-экономическое и культурное развитие", – подчеркивает она.

По словам соратников Зеленского, "в LIFT может зайти любой, ведь это:

- Равные условия поступления для каждого, кто хочет попасть в команду, воплотить идею или реализовать проект;

- Честный и прозрачный отбор специалистов, идей и разработок;

- Возможность лично участвовать в написании истории нашей страны;

- Отсутствие коррупционной и бюрократической составляющей при отборе;

- Инновационная платформа, которая по-новому раскрывает возможности нашей страны".

Напомним: