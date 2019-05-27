У "Слузі народу" розповіли, де шукатимуть майбутніх депутатів

У партії "Слуга народу" розповіли, яким чином будуть шукати та відбирати майбутніх кандидатів до списків партії на майбутніх виборах до Верховної Ради.

Про це 27 травня розповів керівник виборчого штабу партії Олександр Корнієнко.

"Мене питають, а де ви візьмете людей... Ми людей знаходимо, дуже багато людей є наслідком волонтерської кампанії, у нас є більше 600 тисяч людей, які зареєструвалися під час президентської кампанії, ми їх підключаємо", - сказав Корнієнко.

"Ми запускаємо проект "Ліфт" – ми хочемо зробити ремонт соціальних ліфтів, щоб вони запрацювали... На це у нас надалі спрямований процес комунікації з людьми, які можуть бути депутатами від партії "Слуга народу". Ми запускаємо процес відбору, на жаль, у нас короткий термін. Тому американського праймерізу, на жаль, не вийде", - пояснив він.

Корнієнко також відзначив, що для процесу відбору їм необхідно 2 місяці, оскільки часу немає, "Слуга народу" введе трьохсторонню перевірку кандидатів: документальна перевірка, перевірка доброчесності, фахова кадрова оцінка, а четвертий рівень перевірки – "постпраймеріз", тобто відкрита можливість коментувати кожного кандидата.

За словами Корнієнка, з‘їзд партії має відбутися 8 червня. На цьому з’їзді партія представить своїх кандидатів по мажоритарних округах, список партії з 225 осіб та програму партії.

Кандидати до партії мають подати анкету та концепти законопроектів, які вони хочуть реалізувати у ВР, також вони мають проговорити своє бачення роботи в комітетах ВР.

"Портрет наших кандидатів... Це має бути командний гравець, який зможе відстоювати інтереси нашої країни. Це має бути успішна людина з чистою репутацією. Я думаю, що по принципу відбору", - сказав голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков.

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