Справа Омеляна: У суді оголосили обвинувачення
У Солом’янському райсуді Києва відбулось чергове судове засідання у справі про обвинувачення Міністра інфраструктури Володимира Омеляна щодо декларування недостовірної інформації, де був оголошений обвинувальний акт.
Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.
Зазначається, що на засіданні, яке відбулось 27 травня, прокурор САП оголосив обвинувальний акт, а судом було визначено порядок та обсяг дослідження доказів.
Повідомляється, що наступне засідання заплановане на 23 серпня.
Нагадаємо:
- 3 вересня 2018 року детективи НАБУ повідомили Омеляну про підозру в незаконному збагаченні й декларуванні недостовірної інформації. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.
- За версією слідства, відомості в деклараціях міністра відрізняються від достовірних на понад 8 млн гривень.
- Омелян заявив, що доводитиме свою невинуватість у суді і повідомив, що на нього здійснювався тиск з боку НАБУ і йому відомо про факти співпраці керівництва НАБУ з українськими політиками.
- У листопаді 2018 року НАБУ та САП завершили розслідування кримінального провадження стосовно Омеляна, а у лютому 2019 року – справу скерували до суду.
- 26 лютого Конституційний суд визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.
- Суд вирішив, що положення статті не відповідають принципам верховенства права та презумпції невинуватості. Зокрема, стаття про незаконне збагачення нібито зобов’язує самого підозрюваного довести законність його статків.
- 3 квітня повідомлялося, що суд закрив справу проти міністра інфраструктури Володимира Омеляна у частині, яка стосувалась незаконного збагачення.
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