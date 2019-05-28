Справа Омеляна: У суді оголосили обвинувачення

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Вівторок, 28 травня 2019, 10:40

У Солом’янському райсуді  Києва відбулось чергове судове засідання у справі про обвинувачення Міністра інфраструктури Володимира Омеляна щодо декларування недостовірної інформації, де був оголошений обвинувальний акт.

Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

Зазначається, що на засіданні, яке відбулось 27 травня, прокурор САП оголосив обвинувальний акт, а судом було визначено порядок та обсяг дослідження доказів.

Повідомляється, що наступне засідання заплановане на 23 серпня.

Нагадаємо:

  • 3 вересня 2018 року детективи НАБУ повідомили Омеляну про підозру в незаконному збагаченні й декларуванні недостовірної інформації. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.
  • За версією слідства, відомості в деклараціях міністра відрізняються від достовірних на понад 8 млн гривень.
  • Омелян заявив, що доводитиме свою невинуватість у суді і повідомив, що на нього здійснювався тиск з боку НАБУ і йому відомо про факти співпраці керівництва НАБУ з українськими політиками.
  • У листопаді 2018 року НАБУ та САП завершили розслідування кримінального провадження стосовно Омеляна, а у лютому 2019 року – справу скерували до суду.
  • 26 лютого Конституційний суд визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.
  • Суд вирішив, що положення статті не відповідають принципам верховенства права та презумпції невинуватості. Зокрема, стаття про незаконне збагачення нібито зобов’язує самого підозрюваного довести законність його статків.
  • 3 квітня повідомлялося, що суд закрив справу проти міністра інфраструктури Володимира Омеляна у частині, яка стосувалась незаконного збагачення.

Українська правда

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Теми: Омелян Мінінфраструктури суд Антикорупційна прокуратура декларації


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