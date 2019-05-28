Справа Омеляна: У суді оголосили обвинувачення

У Солом’янському райсуді Києва відбулось чергове судове засідання у справі про обвинувачення Міністра інфраструктури Володимира Омеляна щодо декларування недостовірної інформації, де був оголошений обвинувальний акт.

Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

Зазначається, що на засіданні, яке відбулось 27 травня, прокурор САП оголосив обвинувальний акт, а судом було визначено порядок та обсяг дослідження доказів.

Повідомляється, що наступне засідання заплановане на 23 серпня.

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