Дело Омеляна: В суде огласили обвинение

В Соломенском райсуде Киева состоялось очередное судебное заседание по делу об обвинении Министра инфраструктуры Владимира Омеляна относительно декларирования недостоверной информации, где был объявлен обвинительный акт.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Отмечается, что на заседании, которое состоялось 27 мая, прокурор САП объявил обвинительный акт, а судом был определен порядок и объем исследования доказательств.

Сообщается, что следующее заседание запланировано на 23 августа.

Напомним: