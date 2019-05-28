Дело Омеляна: В суде огласили обвинение

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Вторник, 28 мая 2019, 10:40

В Соломенском райсуде Киева состоялось очередное судебное заседание по делу об обвинении Министра инфраструктуры Владимира Омеляна относительно декларирования недостоверной информации, где был объявлен обвинительный акт.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Отмечается, что на заседании, которое состоялось 27 мая, прокурор САП объявил обвинительный акт, а судом был определен порядок и объем исследования доказательств.

Сообщается, что следующее заседание запланировано на 23 августа.

Напомним:

  • 13 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
  • По версии следствия, сведения в декларациях министра отличаются от достоверных более чем на 3 млн и 8 млн гривен.
  • Омелян заявил, что будет доказывать свою невиновность в суде. Он сообщил, что на него было оказано давление со стороны НАБУ и ему известно о фактах сотрудничества руководства НАБУ с украинскими политиками.
  • В ноябре НАБУ и САП завершили расследование уголовного производства в отношении Омеляна, а в феврале 2019 года – дело направили в суд.
  • 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.
  • Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.
  • 3 апреля сообщалось, что суд закрыл дело против министра инфраструктуры Владимира Омеляна в части, которая касалась незаконного обогащения.

Украинская правда

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Темы: Омелян Мининфраструктуры суд Антикоррупционная прокуратура декларации


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