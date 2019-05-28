Землю під "мостом Кличка" планували забудувати готелем і розважальними комплексами

Земельні ділянки у центрі Києва під новозведеним "мостом Кличка" перебувають в оренді підприємств забудовника Дмитра Буряка, на яких планувалося звести готель та адміністративно-розважальні центри.

Про це свідчать дані Кадастрової карти України та Єдиного держреєстру речових прав на нерухоме майно, пишуть "Наші гроші".

Зокрема, дві ділянки - 0,14 га та 0,61 га по вул. Володимирський узвіз, 4 до 2025-2026 рр. перебувають в оренді ПАТ "Будівельні технології".

На ділянці 0,61 га встановлено опори "мосту Кличка". На ній же планують розмістити станцію канатної дороги.

Також в оренді ТОВ "Етрекс" до 2028-2029 років перебувають ділянки площею 0,22 га та 0,45 га по вул. Володимирський узвіз, 4 і 6, а також 0,09 га - у Центральному парку культури та відпочинку. Ці ділянки компанія отримала в оренду у 2003-2004 рр. під будівництво адміністративного будинку, готелю та розважального комплексу.

У березні 2018 року замовник будівництва мосту КП "Інженерний центр" КМДА підписав із підприємством "Будівельні технології" договір, завдяки якому будівництво мостового переходу стало можливим.

Відповідно до документу, компанія "не заперечує і дає згоду на проведення робіт на орендованій ним ділянці".

У свою чергу у КМДА зобов’язалися "у разі необхідності надавати необхідне сприяння землекористувачу" в розвитку проекту на орендованій ділянці.

Девелоперська компанія DeVision Дмитра Буряка мала проект забудови на своїх орендованих ділянках, однак, у зв’язку із будівництвом пішохідного переходу і канатної дороги реалізація такого проекту неможлива.

У центрі Києва компанії Дмитра Буряка планували звести готель та адміністративно-розважальні центри.

ПАТ "Будівельні технології" є власником офісного центру по вул. Володимирський узвіз, 4-В, будівля перебуває в іпотеці в "Ощадбанку".

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