Землю под "мостом Кличко" планировали застроить отелем и развлекательными комплексами

Земельные участки в центре Киева под "мостом Кличко" находятся в аренде компаний застройщика Дмитрия Буряка, на которых планировалось построить отель и административно-развлекательные центры.

Об этом свидетельствуют данные кадастровой карты Украины и Единого госреестра прав на недвижимое имущество, пишут "Наші гроші".

В частности, два участка - 0,14 га и 0,61 га по ул. Владимирский спуск, 4 до 2025-2026 гг. находятся в аренде ОАО "Строительные технологии".

На участке 0,61 га установлены опоры "моста Кличко". На ней же планируют разместить станцию ​​канатной дороги.

Также в аренде ООО "Этрекс" до 2028-2029 гг. находятся участки площадью 0,22 га и 0,45 га по ул. Владимирский спуск, 4 и 6, а также 0,09 га - в Центральном парке культуры и отдыха. Эти участки компания получила в аренду в 2003-2004 гг. под строительство административного здания, гостиницы и развлекательного комплекса.

В марте 2018 г. заказчик строительства моста - КП "Инженерный центр" КГГА - подписал с предприятием "Строительные технологии" договор, благодаря которому строительство мостового перехода стало возможным.

Согласно документу, компания "не возражает и дает согласие на проведение работ на арендованном им участке".

В свою очередь в КГГА обязались "в случае необходимости оказывать необходимое содействие землепользователю" в развитии проекта на арендованном участке.

У девелоперской компании DeVision Дмитрия Буряка был проект застройки на своих арендованных участках, однако, в связи со строительством пешеходного перехода и канатной дороги реализация такого проекта невозможна.

В центре Киева компании Дмитрия Буряка планировали возвести отель и административно-развлекательные центры.

ПАО "Строительные технологии" является владельцем офисного центра по ул. Владимирский спуск, 4-В, здание находится в ипотеке "Ощадбанка".

Напомним,