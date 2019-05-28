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Землю под "мостом Кличко" планировали застроить отелем и развлекательными комплексами

Вторник, 28 мая 2019, 11:19
Землю под мостом Кличко планировали застроить отелем и развлекательными комплексами

Земельные участки в центре Киева под "мостом Кличко" находятся в аренде компаний застройщика Дмитрия Буряка, на которых планировалось построить отель и административно-развлекательные центры.

Об этом свидетельствуют данные кадастровой карты Украины и Единого госреестра прав на недвижимое имущество, пишут "Наші гроші".

В частности, два участка - 0,14 га и 0,61 га по ул. Владимирский спуск, 4 до 2025-2026 гг. находятся в аренде ОАО "Строительные технологии".

На участке 0,61 га установлены  опоры "моста Кличко". На ней же планируют разместить станцию ​​канатной дороги.

Также в аренде ООО "Этрекс" до 2028-2029 гг. находятся участки площадью 0,22 га и 0,45 га по ул. Владимирский спуск, 4 и 6, а также 0,09 га - в Центральном парке культуры и отдыха. Эти участки компания получила в аренду в 2003-2004 гг. под строительство административного здания, гостиницы и развлекательного комплекса.

В марте 2018 г. заказчик строительства моста - КП "Инженерный центр" КГГА - подписал с предприятием "Строительные технологии" договор, благодаря которому строительство мостового перехода стало возможным.

Согласно документу, компания "не возражает и дает согласие на проведение работ на арендованном им участке".

В свою очередь в КГГА обязались "в случае необходимости оказывать необходимое содействие землепользователю" в развитии проекта на арендованном участке.

 
 
 

У девелоперской компании DeVision Дмитрия Буряка был проект застройки на своих арендованных участках, однако, в связи со строительством пешеходного перехода и канатной дороги реализация такого проекта невозможна.

 
В центре Киева компании Дмитрия Буряка планировали возвести отель и административно-развлекательные центры.

ПАО "Строительные технологии" является владельцем офисного центра по ул. Владимирский спуск, 4-В, здание находится в ипотеке "Ощадбанка".

 

Напомним,

  • Церемония открытия пешеходного моста между Владимирской горкой и парком "Крещатый" состоялась 25 мая при участии мэра Киева Виталия Кличко. Cооружение моста началось в 2018 году. 
  • Сметная стоимость строительства мостового пешеходно-велосипедного перехода возросла с 260 млн до 419,96 млн грн.
  • По данным Кличко, стоимость строительства моста составила 275 млн грн, строительство фонтана и благоустройство - около 90 млн грн., укрепление склонов - 55 млн грн. Общая стоимость этих объектов составила около 400 млн грн.
  • Мэр Киева также заявил, что все расходы на строительство нового пешеходного моста и смежных объектов будут проверены, а результаты проверки будут обнародованы после обустройства части туристического маршрута на Старокиевской горе.

Темы: КиевстроительствоземляВиталий Кличко
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