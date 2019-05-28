Філатов: Чотири партії кличуть до Ради. Відмовив

Мер м.Дніпро Борис Філатов заявив, що отримав від чотирьох політичних сил пропозиції для участі у позачергових виборах до Верховної Ради України, проте участь у цих виборах він брати не буде.

Про це він заявив 28 травня на своїй сторінці в Facebook.

"Як мінімум чотири партійних проекти запропонували мені місце у першій п'ятірці для участі у парламентській кампанії. Дякую. Не треба. Без мене. Я побуду осторонь. Не хочу. Не буду. Не йду", - заявив Філатов.

Він додав, що залишається "зі своїм рідним містом" і краще витратить два місяці виборчої кампанії "на ремонти під'їздів та заміну каналізаційних труб".

"А ще я почекаю", - підсумував він.

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