Філатов: Чотири партії кличуть до Ради. Відмовив

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Вівторок, 28 травня 2019, 13:01

Мер м.Дніпро Борис Філатов заявив, що отримав від чотирьох політичних сил пропозиції для участі у позачергових виборах до Верховної Ради України, проте участь у цих виборах він брати не буде.

Про це він заявив 28 травня на своїй сторінці в Facebook.

"Як мінімум чотири партійних проекти запропонували мені місце у першій п'ятірці для участі у парламентській кампанії. Дякую. Не треба. Без мене. Я побуду осторонь. Не хочу. Не буду. Не йду", - заявив Філатов.

Він додав, що залишається "зі своїм рідним містом" і краще витратить два місяці виборчої кампанії "на ремонти під'їздів та заміну каналізаційних труб".

"А ще я почекаю", - підсумував він.

Нагадаємо, 

  • У грудні 2018 р. Борис Філатов повідомив, що виходить з партії олігарха Ігоря Коломойського "Укроп", одним зі співзасновників якої він був. 
  • Іншим співзасновником "Укропу"  був Геннадій Корбан, його у січні 2016 року змістили з посади голови політради партії. 
  • "Укроп" отримав офіційне свідоцтво про реєстрацію у Мін'юсті у червні 2015 року, однак політсилу було зареєстровано ще 25 вересня 2014 року.  
  • Позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня 2019 року, відповідно до указу  президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та дату призначення виборів до парламенту. 

Українська правда

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Теми: Філатов вибори Верховна Рада Дніпро


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