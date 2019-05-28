Филатов: Четыре партии зовут на выборы в Раду. Отказал

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Вторник, 28 мая 2019, 13:01

Мэр г.Днепр Борис Филатов заявил, что получил от четырех политических сил предложения для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины, однако в этих выборах участвовать он не будет. 

Об этом он заявил 28 мая на своей странице в Facebook.

"Как минимум четыре партийных проекта предложили мне место в первой пятерке для участия в парламентской компании. Спасибо. Не надо. Без меня. Я постою в стороне. Не хочу. Не буду. Не иду", - заявил Филатов. 

Он добавил, что остается "со своим родным городом" и лучше потратит два месяца избирательной кампании "на ремонты подъездов и замену канализационных труб". 

"А еще я подожду", - подытожил он. 

Напомним,

  • В декабре 2018 Борис Филатов сообщил, что выходит из партии олигарха Игоря Коломойского "Укроп", одним из соучредителей которой он был.
  • Другим соучредителем "Укроп" был Геннадий Корбан, его в января 2016 года сместили с должности главы политсовета партии.
  • "Укроп" получил официальное свидетельство о регистрации в Минюсте в июне 2015 года, однако политсила была зарегистрирована еще 25 сентября 2014 года.
  • Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года, согласно указу президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и дате назначения выборов в парламент.

Украинская правда

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Темы: Филатов виборы Верховная Рада Днепр


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