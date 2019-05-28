Филатов: Четыре партии зовут на выборы в Раду. Отказал

Мэр г.Днепр Борис Филатов заявил, что получил от четырех политических сил предложения для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины, однако в этих выборах участвовать он не будет.

Об этом он заявил 28 мая на своей странице в Facebook.

"Как минимум четыре партийных проекта предложили мне место в первой пятерке для участия в парламентской компании. Спасибо. Не надо. Без меня. Я постою в стороне. Не хочу. Не буду. Не иду", - заявил Филатов.

Он добавил, что остается "со своим родным городом" и лучше потратит два месяца избирательной кампании "на ремонты подъездов и замену канализационных труб".

"А еще я подожду", - подытожил он.

Напомним,