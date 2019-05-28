У РФ знайшли ще одну відмазку, щоб не відпускати українських моряків

У Росії заявили, що не можуть відпустити 24-х військовополонених українських моряків, затриманих в Керченській протоці, поки щодо них ведуться слідчі дії.

Про це заявила голова Ради Федерації Валентина Матвієнко, пише російське видання ТАСС.

"Поки не буде завершене слідство, ми не можемо відпустити моряків, вони знаходяться під слідством, хто б і як би на нас в політичних або в піарівських чи інших цілях не тиснув", - сказала вона, коментуючи вимогу Міжнародного трибуналу ООН до РФ відпустити моряків.

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