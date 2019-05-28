У РФ знайшли ще одну відмазку, щоб не відпускати українських моряків
У Росії заявили, що не можуть відпустити 24-х військовополонених українських моряків, затриманих в Керченській протоці, поки щодо них ведуться слідчі дії.
Про це заявила голова Ради Федерації Валентина Матвієнко, пише російське видання ТАСС.
"Поки не буде завершене слідство, ми не можемо відпустити моряків, вони знаходяться під слідством, хто б і як би на нас в політичних або в піарівських чи інших цілях не тиснув", - сказала вона, коментуючи вимогу Міжнародного трибуналу ООН до РФ відпустити моряків.
Нагадаємо:
- 25 травня постійно діючий Трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія, зокрема зобов’язав Росію негайно звільнити українських моряків та дозволити їм повернення в Україну.
- Також трибунал погодився із тим, що Україна вичерпала всі можливості домовитися із РФ про звільнення моряків без звернення до суду.
- Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що позиція Кремля щодо можливості звільнення захоплених українських моряків залишається незмінною.
- У МЗС РФ не стали коментувати вимогу Трибуналу відпустити ув’язнених українських моряків, натомість заявивши, що мають намір "в ході подальшого арбітражного розгляду… послідовно відстоювати позицію РФ".
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