В РФ нашли еще одну отмазку, чтобы не отпускать украинских моряков

В России заявили, что не могут отпустить 24-х военнопленных украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, пока в отношении их ведутся следственные действия.

Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет российское издание ТАСС.

"Пока на будет завершено следствие, мы не можем отпустить моряков, они находятся под следствием, кто бы и как бы на нас в политических или в пиаровских или иных целях ни давил", - сказала она, комментируя требование Международного трибунала ООН к РФ отпустить моряков.

Напомним: