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В РФ нашли еще одну отмазку, чтобы не отпускать украинских моряков

Вторник, 28 мая 2019, 13:38

В России заявили, что не могут отпустить 24-х военнопленных украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, пока в отношении их ведутся следственные действия.

Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет российское издание ТАСС.

"Пока на будет завершено следствие, мы не можем отпустить моряков, они находятся под следствием, кто бы и как бы на нас в политических или в пиаровских или иных целях ни давил", - сказала она, комментируя требование Международного трибунала ООН к РФ отпустить моряков.

Напомним:

  • 25 мая постоянно действующий Трибунал, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должна осуществить Россия, в частности обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и позволить им возвращение в Украину.
  • Также суд согласился с тем, что Украина исчерпала все возможности договориться с РФ об освобождении моряков без обращения в суд.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция Кремля по вопросу возможности освобождения захваченных украинских моряков остается прежней.
  • В МИД  РФ не стали комментировать требование Трибунала отпустить пленных украинских моряков, вместо этого заявив, что намерены "в ходе дальнейшего арбитражного разбирательства ... последовательно отстаивать позицию РФ".

Темы: морякиКерченский проливРосcияООН
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