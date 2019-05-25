Трибунал ООН зобов’язав Росію відпустити захоплених моряків

Постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія.

Про це йдеться у рішенні трибуналу, оголошеному в суботу в Гамбурзі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Ключові положення документу зачитав голова трибуналу, суддя Пак Чжин Хьон.

Today’s #ITCLOS order sends a strong message to Russia that the detention of the three naval vessels and the 24 servicemen on board is a blatant violation of the sovereign immunity enjoyed by warships under #UNCLOS and general international law #ITLOSCase26 #FreeUkrainianSailors pic.twitter.com/OK7JEMxbyA — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 25 травня 2019 р.

Серед іншого, суд зобов’язав Росію негайно звільнити українських моряків та дозволити їм повернення в Україну.

"Трибунал вважає за необхідне вимагати від Росії звільнити три затримані українські кораблі, 24 затриманих моряків, та дозволити їм повернення в Україну", заявив голова трибуналу.

За таке рішення проголосувало 19 суддів, проти – один, російський суддя Колодкін.

Трибунал, водночас, повідомив, що не вимагатиме від Росії зупинити кримінальні слухання щодо події 25 листопада, які тривають зараз у Москві.

Необхідно зауважити, що офіційний представник РФ був відсутній на слуханні; російська сторона відмовилася також надавати свої матеріали для слухання, однак за конвенційним правом ООН все одно лишається зобов’язана виконувати рішення. За відсутності представника РФ трибунал використовував офіційну позицію Росії щодо подій поблизу Керченської протоки.

"Нам відомо, що Росія має інше бачення подій, що мали місце 25 листопада 2018 року", - заявив голова трибунала.

Зокрема, суд заявив, що не знайшов підтверджень російської версії про провокаційн військову операцію України. "Секретне вторгнення українських моряків, на якому наполягає Росія, видається трибуналу дуже малоімовірною", - йдеться у рішенні.

Також трибунал погодився із тим, що Україна вичерпала всі можливості домовитися із РФ про звільнення моряків без звернення до суду.

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