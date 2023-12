Трибунал ООН зобов’язав Росію відпустити захоплених моряків

Постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія.

Про це йдеться у рішенні трибуналу, оголошеному в суботу в Гамбурзі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Ключові положення документу зачитав голова трибуналу, суддя Пак Чжин Хьон.

Today’s #ITCLOS order sends a strong message to Russia that the detention of the three naval vessels and the 24 servicemen on board is a blatant violation of the sovereign immunity enjoyed by warships under #UNCLOS and general international law #ITLOSCase26 #FreeUkrainianSailors pic.twitter.com/OK7JEMxbyA