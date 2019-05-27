Пєсков заявив, що позиція РФ щодо українських моряків не змінилася

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що позиція Кремля щодо можливості звільнення захоплених українських моряків залишається незмінною, незважаючи на постанову Міжнародного трибуналу ООН з морського права.

Про це він заявив у неділю газеті "Ведомости", повідомляє "Інтерфакс".

"Позиція не може змінитися. Повинно завершитися слідство у зв'язку з порушенням закону про кордон і відбутися суд", - сказав Пєсков.

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