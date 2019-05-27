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Пєсков заявив, що позиція РФ щодо українських моряків не змінилася

Понеділок, 27 травня 2019, 10:41
Пєсков заявив, що позиція РФ щодо українських моряків не змінилася

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що позиція Кремля щодо можливості звільнення захоплених українських моряків залишається незмінною, незважаючи на постанову Міжнародного трибуналу ООН з морського права.

Про це він заявив у неділю газеті "Ведомости", повідомляє "Інтерфакс".

"Позиція не може змінитися. Повинно завершитися слідство у зв'язку з порушенням закону про кордон і відбутися суд", - сказав Пєсков.

Нагадаємо: 

  • 25 травня постійно діючий Трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія, зокрема зобов’язав Росію негайно звільнити українських моряків та дозволити їм повернення в Україну.
  • Також трибунал погодився із тим, що Україна вичерпала всі можливості домовитися із РФ про звільнення моряків без звернення до суду.
  • У МЗС РФ не стали коментувати вимогу Трибуналу відпустити ув’язнених українських моряків, натомість заявивши, що мають намір "в ході подальшого арбітражного розгляду… послідовно відстоювати позицію РФ, в тому числі, відсутність у арбітражу юрисдикції розглядати дану ситуацію".
  • Україна вже формує арбітражний трибунал , який перейде до розгляду справи українських полонених моряків по суті і розглядатиме кожне порушення і дії РФ.
  • Посол України в ФРН Андрій Мельник повідомив, що якщо Москва вирішить ігнорувати це рішення, то українська сторона буде просувати ідею введення нових - гамбурзьких - санкцій щодо Росії.
  • Ряд російських чиновників заявили, що рішення Міжнародного трибуналу з морського права з вимогою до Росії звільнити українських моряків виконувати не потрібно.

Теми: РосіяморякиООН
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