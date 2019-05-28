ЦПК закликав креатуру Зеленського розсекретити декларації керівників СБУ

Центр протидії корупції закликав тимчасового виконувача обов’язків голови Служби безпеки Івана Баканова скасувати "секретний" порядок декларування керівників СБУ, оприлюднити їхні декларації та задекларуватися самому.

ЦПК звернувся до нового очільника СБУ з проханням виконати вимоги антикорупційного законодавства.

Зазначається, що указ про призначення Баканова першим заступником голови СБУ був опублікований на сайті президента 22 травня. З того часу Баканов ще не подав свою декларацію кандидата на цю посаду.

Голова СБУ Василь Грицак з 27 травня перебуває у відпустці, а обов’язки голови СБУ виконує Баканов.

"Ми просимо нового очільника не починати свої перші кроки в СБУ із продовження ганебної практики приховування декларацій керівництва СБУ від суспільства", – закликають антикорупціонери.

В ЦПК підкреслюють, що просять відкрити декларації лише керівництва СБУ, імена якого відомі і не вимагають цього від секретних агентів чи людей, які воюють на Сході України.

За словами активістів, СБУ незаконно створило свою так звану "власну систему" декларування, виділивши декілька комп’ютерів, до яких начебто подаються якісь декларації. Засекречення декларацій та створення цієї системи були "погодженні" з НАЗК.

Втім всі ці дії повністю суперечать вимогам як українського законодавства так і міжнародним нормам і практиці Європейського суду з прав людини, наголошують у ЦПК.

Засекречення декларацій СБУ дозволило приховувати інформацію про свої статки, наприклад, колишньому першому заступнику голови Служби зовнішньої розвідки Сергію Семочку, який до того багато років працював на керівних посадах у СБУ та у якого журналісти знайшли лише нерухомості на понад 8 мільйонів доларів, вказують активісти.

Уникав декларування скандальний попередник Баканова екс-перший заступник голови СБУ Павло Демчина. За фактом незаконного збагачення Демчини НАБУ розслідувало кримінальну справу та навіть підготувало підозру.

Центр протидії корупції подав до суду на СБУ через порушення вимог закону. Судови процес триває вже 2,5 роки. Зазначається, що Верховний суд погодився з доводами організації, але відправив справу на новий розгляд.