Cкандальний Семочко буде судитись з президентом за свою посаду

Екс-заступник керівника Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко хоче через суд поновитись на посаді.

Цю інформацію "Українській правді" підтвердив адвокат колишнього розвідника.

Згідно з даними судового розкладу, 23 травня він подав позов до президента.

Семочко вимагає скасувати указ попереднього глави держави Петра Порошенка про звільнення.

Захисник Юрій Безуєвський пояснив, що екс-чиновник вважає указ незаконним і хоче повернути собі посаду.

Відповідачем у справі буде вже новий президент Володимир Зеленський.

Позов розглядатиме Касаційний адміністративний суд, де вже визначений склад колегії. Інформація про дату засідання наразі відсутня у розкладі, адвокату про неї також ще не відомо.

скріншот з розкладу суду

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