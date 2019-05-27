Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Cкандальний Семочко буде судитись з президентом за свою посаду

Понеділок, 27 травня 2019, 14:14

Екс-заступник керівника Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко хоче через суд поновитись на посаді.

Цю інформацію "Українській правді" підтвердив адвокат колишнього розвідника.

Згідно з даними судового розкладу, 23 травня він подав позов до президента.

Семочко вимагає скасувати указ попереднього глави держави Петра Порошенка про звільнення.

Захисник Юрій Безуєвський пояснив, що екс-чиновник вважає указ незаконним і хоче повернути собі посаду.

Відповідачем у справі буде вже новий президент Володимир Зеленський.

Позов розглядатиме Касаційний адміністративний суд, де вже визначений склад колегії. Інформація про дату засідання наразі відсутня у розкладі, адвокату про неї також ще не відомо.

 
скріншот з розкладу суду

Нагадаємо:

  • Раніше журналісти оприлюднили результати власного розслідування про статки першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.
  • Його сім'я нібито володіє трьома будинками загальною вартістю близько $8 млн, а родичі мають російські паспорти. За даними ЗМІ, родичі Семочка постійно "курсують" між Києвом та анексованим Кримом.
  • На початку грудня контррозвідка підтвердила, що дружина та дочка Семочка мають російське громадянство.
  • НАБУ відкрило справу Семочка за статтею "незаконне збагачення".
  • Згодом в СБУ повідомили, що розпочали кримінальне провадження за статтею "державна зрада".
  • Сам Семочко заявив що не має стосунку до будинків під Києвом вартістю в мільйони доларів, а його дружина є виключно громадянкою України.
  • 6 квітня тодішній президент Петро Порошенко провів зустрічі з представниками громадських організацій. За даними УП, Порошенко пообіцяв, що найближчими днями звільнить Семочка з посади заступника керівника Служби зовнішньої розвідки.
  • 7 квітня Семочка помітили в Адміністрації президента.
  • 14 квітня Порошенко підтвердив, що звільнив Семочка.

Соня Лукашова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Семочкорозвідкапрезидентсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
Семочко
Повернення Семочка: Служба зовнішньої розвідки чекає роз’яснення від ОАСК
ОАСК поновив Семочка на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки – ЗМІ
Семочко у справі проти журналістів покарав невинну людину
Останні новини
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджені дім, садок і машини
11:38
Як телефонувати в поліцію Києва, якщо немає звʼязку? Додаткові номери для месенджерів
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
Усі новини...
Реклама: