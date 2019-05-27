Cкандальний Семочко буде судитись з президентом за свою посаду

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Понеділок, 27 травня 2019, 14:14

Екс-заступник керівника Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко хоче через суд поновитись на посаді.

Цю інформацію "Українській правді" підтвердив адвокат колишнього розвідника.

Згідно з даними судового розкладу, 23 травня він подав позов до президента.

Семочко вимагає скасувати указ попереднього глави держави Петра Порошенка про звільнення.

Захисник Юрій Безуєвський пояснив, що екс-чиновник вважає указ незаконним і хоче повернути собі посаду.

Відповідачем у справі буде вже новий президент Володимир Зеленський.

Позов розглядатиме Касаційний адміністративний суд, де вже визначений склад колегії. Інформація про дату засідання наразі відсутня у розкладі, адвокату про неї також ще не відомо.

 
скріншот з розкладу суду

Нагадаємо:

  • Раніше журналісти оприлюднили результати власного розслідування про статки першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.
  • Його сім'я нібито володіє трьома будинками загальною вартістю близько $8 млн, а родичі мають російські паспорти. За даними ЗМІ, родичі Семочка постійно "курсують" між Києвом та анексованим Кримом.
  • На початку грудня контррозвідка підтвердила, що дружина та дочка Семочка мають російське громадянство.
  • НАБУ відкрило справу Семочка за статтею "незаконне збагачення".
  • Згодом в СБУ повідомили, що розпочали кримінальне провадження за статтею "державна зрада".
  • Сам Семочко заявив що не має стосунку до будинків під Києвом вартістю в мільйони доларів, а його дружина є виключно громадянкою України.
  • 6 квітня тодішній президент Петро Порошенко провів зустрічі з представниками громадських організацій. За даними УП, Порошенко пообіцяв, що найближчими днями звільнить Семочка з посади заступника керівника Служби зовнішньої розвідки.
  • 7 квітня Семочка помітили в Адміністрації президента.
  • 14 квітня Порошенко підтвердив, що звільнив Семочка.

Соня Лукашова, УП

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Теми: Семочко розвідка президент суд


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