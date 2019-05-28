Данилюк заявив, що із ситуаційної кімнати в АП зникли сервери із секретними даними

Новопризначений секретар РНБО Олександр Данилюк заявляє, що із ситуаційної кімнати в Адміністрації президента зникли монітори і сервери із секретною інформацією.

Данилюк записав відео, у якому показав ці кімнати і опублікував його у Facebook.

"Це ситуативна кімната Адміністрації президента. От так вона зараз виглядає. Ще місяць тому вона виглядала абсолютно інакше. На всіх стінах були великі монитори, які приєднані до серверів", - сказав він.

За його словами, "все було знято під час зміни влади. От така вийшла цивілізована передача влади".

Він стверджує, що під час нарад дуже часто використовувалась інформація з секретних джерел.

"Інформація потрапляла через захищені канали зв’язку до цієї кімнати", - розповів секретар РНБО.

За його словами, ця секретна інформація "мала зберігатися на серверах" у кімнаті, де зараз порожньо.

"Сервери також були вивезені", - додав він і запитав "що сталося із серверами, на яких зберігалася секретна інформація?".

Водночас прес-секретар Петра Порошенка Святослав Цеголко заявив, що техніка у ситуативній кімнаті була орендована і потім повернута власнику, а також він заперечив, що на серверах була конфіденційна інформація.

"Жодної конфіденційної інформації на серверах не зберігалося, доступ до неї забезпечувався лише on line", - стверджує речник.

За його словами, кімната працювала як відображення різних джерел інформації, але ці джерела залишалися на своїх місцях у Прикордонній службі, СБУ чи податковій.

"До речі, в РНБО, де працює пан Данилюк, є ситуаційний центр, з усіма конфіденційними серверами", - додав Цеголко.

Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов також прокоментував відео Данилюка.

"Хочу підкреслити, що наведений Данилюком відеоматеріал жодним чином не має відношення до РНБО. Він був знятий в окремих приміщеннях Адміністрації Президента України (вулиця Банкова)", - заявив Турчинов.

За його словами, головний ситуаційний центр РНБО, який знаходиться на вулиці Болбочана, та обладнання приміщень працівників РНБО "перебувають під надійною охороною та працюють в штатному режимі".

"Коли Олександр Данилюк потрапить на своє робоче місце в Апараті РНБО, він зможе в цьому переконатися", - запевнив Турчинов.

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