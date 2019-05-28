Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в АП исчезли серверы с секретными данными

Новоназначенный секретарь СНБО Александр Данилюк заявляет, что из ситуационной комнаты в Администрации президента исчезли мониторы и серверы с секретной информацией.

Данилюк записал видео, в котором показал эти комнаты и опубликовал его в Facebook.





"Это ситуативная комната Администрации президента. Вот так она сейчас выглядит. Еще месяц назад она выглядела совершенно иначе. На всех стенах были большие мониторы, которые присоединены к серверам", - сказал он.



По его словам, "все было снято во время смены власти. Вот такая получилась цивилизованная передача власти".



Он утверждает, что во время совещаний очень часто использовалась информация из секретных источников.



"Информация попадала через защищенные каналы связи в эту комнату", - рассказал секретарь СНБО.



По его словам, эта секретная информация "должна храниться на серверах" в комнате, где пусто.



"Серверы также были вывезены", - добавил он и спросил "что произошло с серверами, на которых хранилась секретная информация?".



В то же время пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что техника в ситуативной комнате была арендована и затем возвращена владельцу, а также он возразил, что на серверах была конфиденциальная информация.



"Никакой конфиденциальной информации на сервере не сохранялось, доступ к ней обеспечивался только on line", - утверждает представитель.



По его словам, комната работала как отражение различных источников информации, но эти источники оставались на своих местах в Пограничной службе, СБУ или налоговой.



"Кстати, в СНБО, где работает господин Данилюк, есть ситуационный центр, со всеми конфиденциальными серверами", - добавил Цеголко.



Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов также прокомментировал видео Данилюка.



"Хочу подчеркнуть, что приведенный Данилюком видеоматериал никоим образом не имеет отношения к СНБО. Он был снят в отдельных помещениях Администрации Президента Украины (улица Банковая)", - заявил Турчинов.



По его словам, главный ситуационный центр СНБО, который находится на улице Болбочана, и оборудование помещений работников СНБО "находятся под надежной охраной и работают в штатном режиме".



"Когда Александр Данилюк попадет на свое рабочее место в Аппарате СНБО, он сможет в этом убедиться", - заверил Турчинов.



Напомним: