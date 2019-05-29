Побитий черкаський журналіст 25-й день перебуває в комі

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Середа, 29 травня 2019, 12:04

Черкаський журналіст Вадим Комаров 25-й день перебуває в комі після побиття 4 травня.

Про це повідомив голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко у середу в Facebook.

"25-й день перебуває без свідомості жорстоко побитий черкаський журналіст Вадим Комаров. "Позитивної динаміки немає...", - говорять лікарі", - написав він.

Директор Департаменту охорони здоров’я та медичних послуг Черкаської міськради Олег Стадник розповів Томіленку, що Комаров продовжує перебувати у стані медичної коми, у нього глибока мозкова травма.

"Фактично третя частина головного мозку пошкоджена. Вадиму провели дві операції - одну одразу після нападу (майже дві години хірурги видаляли з рани на голові уламки кісток)", - сказав Стадник.

Він зазначив, що стан постраждалого журналіста нетранспортабельний, а медична допомога міською лікарнею надається відповідно до діагнозу.

"Тобто, питання тривалого тяжкого стану і коми - це не питання кваліфікації міських лікарів, а питання тяжких травм, спричинених нападником на журналіста", - пише Томіленко.

За його словами, наразі невідомо, наскільки просунулося кримінальне розслідування за три тижні від інциденту.

"І рідні, і колеги Вадима Комарова зазначають, що не відчувають належної уваги до справи. А сама кваліфікація має бути змінена на пряму професійну - "Посягання на життя журналіста", - вважає голова НСЖУ.

Нагадаємо

  • 4 травня голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко повідомив про жорстоке побиття відомого місцевого журналіста Вадима Комарова. Після нападу Комаров перебував у реанімації "у надзвичайно важкому стані". Його прооперували, після чого Комаров впав у кому. 
  • За фактом нападу на Комарова поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.121 КК (Умисне тяжке тілесне ушкодження), однак згодом перекваліфікувала його на ст.115 КК (Замах на умисне вбивство).

Українська правда

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Теми: Черкаси ЗМІ напад


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