Побитий черкаський журналіст 25-й день перебуває в комі

Черкаський журналіст Вадим Комаров 25-й день перебуває в комі після побиття 4 травня.

Про це повідомив голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко у середу в Facebook.

"25-й день перебуває без свідомості жорстоко побитий черкаський журналіст Вадим Комаров. "Позитивної динаміки немає...", - говорять лікарі", - написав він.

Директор Департаменту охорони здоров’я та медичних послуг Черкаської міськради Олег Стадник розповів Томіленку, що Комаров продовжує перебувати у стані медичної коми, у нього глибока мозкова травма.

"Фактично третя частина головного мозку пошкоджена. Вадиму провели дві операції - одну одразу після нападу (майже дві години хірурги видаляли з рани на голові уламки кісток)", - сказав Стадник.

Він зазначив, що стан постраждалого журналіста нетранспортабельний, а медична допомога міською лікарнею надається відповідно до діагнозу.

"Тобто, питання тривалого тяжкого стану і коми - це не питання кваліфікації міських лікарів, а питання тяжких травм, спричинених нападником на журналіста", - пише Томіленко.

За його словами, наразі невідомо, наскільки просунулося кримінальне розслідування за три тижні від інциденту.

"І рідні, і колеги Вадима Комарова зазначають, що не відчувають належної уваги до справи. А сама кваліфікація має бути змінена на пряму професійну - "Посягання на життя журналіста", - вважає голова НСЖУ.

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