Избитый Черкасский журналист 25-й день находится в коме

Черкасский журналист Вадим Комаров 25-й день находится в коме после избиение 4 мая.

Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко в среду в Facebook.

"25-й день находится без сознания жестоко избитый черкасский журналист Вадим Комаров. "Положительной динамики нет ...", - говорят врачи", - написал он.

Директор Департамента здравоохранения и медицинских услуг Черкасского горсовета Олег Стадник рассказал Томиленко, что Комаров продолжает находиться в состоянии медицинской комы, у него глубокая мозговая травма.

"Фактически третья часть головного мозга повреждена. Вадиму провели две операции - одну сразу после нападения (почти часа хирурги удаляли из раны на голове обломки костей)", - сказал Стадник.

Он отметил, что состояние пострадавшего журналиста нетранспортабельное, а медицинская помощь городской больницей предоставляется согласно диагнозу.

"То есть, вопрос длительного тяжелого состояния и комы - это не вопрос квалификации городских врачей, а вопрос тяжелых травм, вызванных нападавшим на журналиста", - пишет Томиленко.

По его словам, пока неизвестно, насколько продвинулось уголовное расследование за три недели от инцидента.

"И родные, и коллеги Вадима Комарова отмечают, что не ощущают должного внимания к делу. А сама квалификация должна быть изменена на прямую профессиональную - "посягательство на жизнь журналиста", - считает председатель НСЖУ.

Напомним,