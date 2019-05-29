Избитый Черкасский журналист 25-й день находится в коме
Черкасский журналист Вадим Комаров 25-й день находится в коме после избиение 4 мая.
Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко в среду в Facebook.
"25-й день находится без сознания жестоко избитый черкасский журналист Вадим Комаров. "Положительной динамики нет ...", - говорят врачи", - написал он.
Директор Департамента здравоохранения и медицинских услуг Черкасского горсовета Олег Стадник рассказал Томиленко, что Комаров продолжает находиться в состоянии медицинской комы, у него глубокая мозговая травма.
"Фактически третья часть головного мозга повреждена. Вадиму провели две операции - одну сразу после нападения (почти часа хирурги удаляли из раны на голове обломки костей)", - сказал Стадник.
Он отметил, что состояние пострадавшего журналиста нетранспортабельное, а медицинская помощь городской больницей предоставляется согласно диагнозу.
"То есть, вопрос длительного тяжелого состояния и комы - это не вопрос квалификации городских врачей, а вопрос тяжелых травм, вызванных нападавшим на журналиста", - пишет Томиленко.
По его словам, пока неизвестно, насколько продвинулось уголовное расследование за три недели от инцидента.
"И родные, и коллеги Вадима Комарова отмечают, что не ощущают должного внимания к делу. А сама квалификация должна быть изменена на прямую профессиональную - "посягательство на жизнь журналиста", - считает председатель НСЖУ.
Напомним,
- 4 мая глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко сообщил о жестоком избиении известного местного журналиста Вадима Комарова. После нападения Комаров находился в реанимации "в чрезвычайно тяжелом состоянии". Его прооперировали, после чего Комаров впал в кому.
- По факту нападения на Комарова полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение), однако потом переквалифицировала в ст.115 УК (Покушение на умышленное убийство).
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua