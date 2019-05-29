Львівські депутати просять Зеленського говорити українською

Депутати Львівської обласної ради звернулися до президента Володимира Зеленського щодо недопущення ігнорування статусу державної мови та використання її у його публічній діяльності.

Відповідне рішення було проголосовано 28 травня.

Львівські депутати звернули увагу на те, що частина публічних промов новообраного президента виконується з порушенням законодавства стосовно обов’язкового використання державної мови у виступах, коментарях та інтерв’ю, що, у свою чергу, порушує права громадян на отримання такої інформації та її розуміння.

Вони нагадують, що положення Конституції зобов’язують застосовувати державну українську мову як мову офіційного спілкування посадових і службових осіб при виконанні ними службових обов'язків, у роботі і в діловодстві тощо органів державної влади.

"Окрім цього, ми, депутати Львівської обласної ради, вважаємо, що президент воюючої держави зобов’язаний повністю виключити російську мову із власного вживання у публічних сферах суспільного життя, як офіційну мову Росії – держави-агресора", – звертаються до Зеленського депутати.

"Зважаючи на очевидне порушення встановлених законодавчих норм, просимо Вас, президента України, не допускати цього в подальшому та у своїй публічній діяльності послуговуватися державною українською мовою", – йдеться у зверненні.

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