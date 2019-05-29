Львовские депутаты просят Зеленского говорить по-украински

Депутаты Львовского областного совета обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не игнорировать статус государственного языка и использовать его в его публичной деятельности.

Соответствующее решение было проголосовано 28 мая.

Львовские депутаты обратили внимание на то, что часть публичных речей новоизбранного президента выполняется с нарушением законодательства об обязательном использовании государственного языка в выступлениях, комментариях и интервью, что, в свою очередь, нарушает права граждан на получение такой информации и ее понимание.

Они напоминают, что положения Конституции обязывают применять государственный украинский язык как язык официального общения должностных и служебных лиц при исполнении ими служебных обязанностей, в работе и в делопроизводстве и т.д. органов государственной власти.

"Кроме этого, мы, депутаты Львовского областного совета, считаем, что президент воюющего государства обязан полностью исключить русский язык из собственного употребления в публичных сферах общественной жизни, как официальный язык России - государства-агрессора", - обращаются к Зеленскому депутаты.

"Учитывая очевидное нарушение установленных законодательных норм, просим Вас, президента Украины, не допускать этого в дальнейшем и в своей публичной деятельности пользоваться государственным украинским языком", - говорится в обращении.

Напомним: