Зеленському доповіли, чи була держзрада 8 полонених бойовиками військових

Представники Операції об'єднаних сил заявили президенту Володимиру Зеленському, що не було факту державної зради у діях вісьмох військовослужбовців, які на минулому тижні заїхали на окуповані землі і потрапили у полон бойовиків.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

"Службове розслідування цього інциденту, яке проводиться за наказом командувача Операції об'єднаних сил, факту державної зради не встановило", - йдеться у повідомленні.

"Водночас щодо командування батальйону та 53 ОМБр будуть зроблені управлінські та дисциплінарні висновки у зв'язку з суттєвими прорахунками в організації бойової підготовки та внутрішньої служби", - повідомили військові під час доповіді президенту

Зазначається, що встановлено також порушення особовим складом прикордонного наряду на КПВВ "Новотроїцьке", КП "Березове-1" та "Березове-2" порядку контролю за переміщенням через лінію зіткнення.

За даними прес-служби, Зеленський наголосив, що буде зроблено все необхідне для повернення полонених бійців.

"Ми діятимемо максимально швидко та ефективно для звільнення наших хлопців", – сказав він.

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