Зеленському доповіли, чи була держзрада 8 полонених бойовиками військових
Представники Операції об'єднаних сил заявили президенту Володимиру Зеленському, що не було факту державної зради у діях вісьмох військовослужбовців, які на минулому тижні заїхали на окуповані землі і потрапили у полон бойовиків.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
"Службове розслідування цього інциденту, яке проводиться за наказом командувача Операції об'єднаних сил, факту державної зради не встановило", - йдеться у повідомленні.
"Водночас щодо командування батальйону та 53 ОМБр будуть зроблені управлінські та дисциплінарні висновки у зв'язку з суттєвими прорахунками в організації бойової підготовки та внутрішньої служби", - повідомили військові під час доповіді президенту
Зазначається, що встановлено також порушення особовим складом прикордонного наряду на КПВВ "Новотроїцьке", КП "Березове-1" та "Березове-2" порядку контролю за переміщенням через лінію зіткнення.
За даними прес-служби, Зеленський наголосив, що буде зроблено все необхідне для повернення полонених бійців.
"Ми діятимемо максимально швидко та ефективно для звільнення наших хлопців", – сказав він.
Нагадаємо:
- 22 травня вісім військовослужбовців Збройних сил були затримані бойовиками окупованих районів Донецької області.
- Повідомлялося, що ймовірно, військові, рухаючись на вантажному автомобілі в районі населеного пункту Новотроїцьке, відхилилися від визначеного маршруту і потрапили на окуповану територію, де були затримані бойовиками збройних формувань РФ.
- Пізніше стали відомі імена українських військовослужбовців, які випадково потрапили на непідконтрольні українські території.