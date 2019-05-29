Зеленському доповіли, чи була держзрада 8 полонених бойовиками військових

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Середа, 29 травня 2019, 13:25

Представники Операції об'єднаних сил заявили президенту Володимиру Зеленському, що не було факту державної зради у діях вісьмох військовослужбовців, які на минулому тижні заїхали на окуповані землі і потрапили у полон бойовиків.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

"Службове розслідування цього інциденту, яке проводиться за наказом командувача Операції об'єднаних сил, факту державної зради не встановило", - йдеться у повідомленні.

"Водночас щодо командування батальйону та 53 ОМБр будуть зроблені управлінські та дисциплінарні висновки у зв'язку з суттєвими прорахунками в організації бойової підготовки та внутрішньої служби", - повідомили військові під час доповіді президенту

Зазначається, що встановлено також порушення особовим складом прикордонного наряду на КПВВ "Новотроїцьке", КП "Березове-1" та "Березове-2" порядку контролю за переміщенням через лінію зіткнення.

За даними прес-служби, Зеленський наголосив, що буде зроблено все необхідне для повернення полонених бійців.

"Ми діятимемо максимально швидко та ефективно для звільнення наших хлопців", – сказав він.

Нагадаємо:

  • 22 травня вісім військовослужбовців Збройних сил були затримані бойовиками окупованих районів Донецької області.
  • Повідомлялося, що ймовірно, військові, рухаючись на вантажному автомобілі в районі населеного пункту Новотроїцьке, відхилилися від визначеного маршруту і потрапили на окуповану територію, де були затримані бойовиками збройних формувань РФ.
  • Пізніше стали відомі імена українських військовослужбовців, які випадково потрапили на непідконтрольні українські території.

Українська правда

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Теми: Зеленський президент ООС Донбас


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