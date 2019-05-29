Зеленскому доложили, была ли госизмена 8 пленных боевиками военных

Представители Операции объединенных сил заявили президенту Владимиру Зеленскому, что не было факта государственной измены в действиях восьми военнослужащих, которые на прошлой неделе заехали на оккупированные земли и попали в плен боевиков.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Служебное расследование этого инцидента, которое проводится по приказу командующего Операции объединенных сил, факта государственной измены не установило", - говорится в сообщении.

"Вместе с тем относительно командования батальона и 53 ОМБр будут сделаны управленческие и дисциплинарные выводы в связи со существенными просчетами в организации боевой подготовки и внутренней службы", - сообщили военные во время доклада президенту.

Отмечается, что установлено также нарушение личным составом пограничного наряда на КПВВ "Новотроицкое", КП "Березовое-1" и "Березовое-2" порядка контроля за перемещением через линию соприкосновения.

По данным пресс-службы, Зеленский отметил, что будет сделано все необходимое для возвращения пленных бойцов.

"Мы будем действовать максимально быстро и эффективно для освобождения наших ребят", - сказал он.

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