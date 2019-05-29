У Зеленського звинуватили Раду у бездіяльності

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що парламент повільно працює, бо нардепи займаються майбутніми виборами до Ради.

Про це він сказав на брифінгу 29 травня.

"Мені здається, що вони вже всі пішли на парламентські вибори і це дуже прикро, що самі депутати починають паралізовувати роботу парламенту", - сказав Стефанчук.

За його словами, він оптимістично налаштований щодо перспективи голосування за проекти законів щодо імпічменту президента, зняття депутатської недоторканності, відповідальності за незаконне збагачення.

"Я оптиміст. Я щиро сподіваюся, що вони встигнуть, але враховуючи те як вони працювали у вівторок, настільки я знаю, можливо помиляюсь, за весь день прийняли якусь одну зміну щодо міст, то мій оптимізм розбивається об реалізм", - заявив представник Зеленського в Раді.

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