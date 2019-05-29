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У Зеленского обвинили Раду в бездействии

Среда, 29 мая 2019, 15:29

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что парламент медленно работает, потому что нардепы занимаются предстоящими выборами в Раду.

Об этом он сказал на брифинге 29 мая.

"Мне кажется, что они уже все пошли на парламентские выборы и это очень обидно, что сами депутаты начинают парализовывать работу парламента", - сказал Стефанчук.

По его словам, он оптимистично настроен относительно перспективы голосования за проекты законов об импичменте президента, снятие депутатской неприкосновенности, ответственности за незаконное обогащение.

"Я оптимист. Я искренне надеюсь, что они успеют, но учитывая как они работали во вторник, настолько я знаю, возможно, ошибаюсь, за весь день приняли какую-то одну смену по городам, то мой оптимизм разбивается о реализм", - заявил представитель Зеленского в Раде.

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Напомним:

  • 21 мая президент Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва. Согласно указу, выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Верховная РадавиборыЗеленский
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