Садовий відреагував на чубанину в ратуші: згадав бариг і БПП
Міський голова Львова лідер "Самопомочі" Андрій Садовий заявив, що за організацією бійки та штовханини у львівській ратуші стоять представники партії "Блоку Петра Порошенка" у Львові.
Про це він написав 29 травня у Facebook.
"Я попереджав головного правоохоронця області, що за анонсованими пікетами Ратуші стоїть банальний криміналітет і місцеві бариги, які хочуть грабувати місто", - написав мер Львова.
За його словами, він звертався до керівника поліції області Валерія Середи після нападу на працівників мерії, коли їм в обличчя лили фарбу, але той ніяк не відреагував.
"Сьогоднішні події - наслідок ігнорування очевидних фактів. Сьогодні в Києві спілкувався з керівником МВС Арсеном Аваковим та керівництвом поліції. Вони поінформовані, що відбувається в місті. Очікую конкретних дій", - додав Садовий.
Міський голова Львова стверджує, що якщо і після цього реакції не буде, то він зробить висновок, що поліції в області нема і виявиться, що справа захисту міста від бандитів - це виключно внутрішня справа Львова.
Пізніше Садовий звернувся до кількох львів’ян та середовища УКУ.
"Я дуже сподіваюсь, що і в цій абсолютно дикій ситуації, яка зараз відбувається у Львові (обливання фарбою людей, побиття і напади з ножами на працівників Ратуші) і за якою стоять представники партії БПП у Львові, ви також не змовчите", - написав він.
Нагадаємо:
- 29 травня невідомі виламали двері до міської ратуші Львова та увірвалися всередину.
- Як повідомляє Zaxid.net, у подіях брали участь кілька десятків людей, серед яких представники організацій "Розвиток громади", "Українська спілка учасників АТО", "Національний корпус" та "Сокіл".
- Львівський Нацкорпус повідомив у Facebook в ніч на середу, що під стінами Львівської міської ради триває безстрокова акція протесту "проти клептократії Садового".
- 27 травня лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий заявив, що його хочуть усунути з посади міського голови Львова.
- "Голова фракції Порошенка в міській раді Адамик, голова фракції "Свободи" Лопачак, спільно з Козловським (також БПП) зареєстрували ухвалу про дострокове припинення повноважень мера Львова", – написав він.