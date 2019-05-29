Садовий відреагував на чубанину в ратуші: згадав бариг і БПП

Міський голова Львова лідер "Самопомочі" Андрій Садовий заявив, що за організацією бійки та штовханини у львівській ратуші стоять представники партії "Блоку Петра Порошенка" у Львові.

Про це він написав 29 травня у Facebook.

"Я попереджав головного правоохоронця області, що за анонсованими пікетами Ратуші стоїть банальний криміналітет і місцеві бариги, які хочуть грабувати місто", - написав мер Львова.

За його словами, він звертався до керівника поліції області Валерія Середи після нападу на працівників мерії, коли їм в обличчя лили фарбу, але той ніяк не відреагував.

"Сьогоднішні події - наслідок ігнорування очевидних фактів. Сьогодні в Києві спілкувався з керівником МВС Арсеном Аваковим та керівництвом поліції. Вони поінформовані, що відбувається в місті. Очікую конкретних дій", - додав Садовий.

Міський голова Львова стверджує, що якщо і після цього реакції не буде, то він зробить висновок, що поліції в області нема і виявиться, що справа захисту міста від бандитів - це виключно внутрішня справа Львова.

Пізніше Садовий звернувся до кількох львів’ян та середовища УКУ.

"Я дуже сподіваюсь, що і в цій абсолютно дикій ситуації, яка зараз відбувається у Львові (обливання фарбою людей, побиття і напади з ножами на працівників Ратуші) і за якою стоять представники партії БПП у Львові, ви також не змовчите", - написав він.

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