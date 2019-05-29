Садовой отреагировал на драку в ратуше: вспомнил барыг и БПП
Городской председатель Львова лидер "Самопомочи" Андрей Садовой заявил, что за организацией драки и потасовки в львовской ратуши стоят представители партии "Блока Петра Порошенко" во Львове.
Об этом он 29 мая заявил в Facebook.
"Я предупреждал главного полицейского области, что за анонсированными пикетами Ратуши стоит банальный криминалитет и местные барыги, которые хотят грабить город", - написал мэр Львова.
По его словам, он обращался к руководителю полиции области Валерию Середе после нападения на работников мэрии, когда им в лицо вылили краску, но тот никак не отреагировал.
"Сегодняшние события - следствие игнорирования очевидных фактов. Сегодня в Киеве общался с руководителем МВД Арсеном Аваковым и руководством полиции. Они осведомлены, что происходит в городе. Ожидаю конкретных действий", - добавил Садовый.
Городской председатель Львова утверждает, что если и после этого реакции не будет, то он сделает вывод, что полиции в области нету и дело защиты города от бандитов превратится в исключительно внутреннее дело Львова.
Позже Садовый обратился к нескольким львовянам и среде Украинского католического университета.
"Я очень надеюсь, что и в этой абсолютно дикой ситуации, которая сейчас происходит во Львове (обливание краской людей, избиения и нападения с ножами на работников Ратуши) и за которой стоят представители партии БПП во Львове, вы также не промолчите", - написал он.
Напомним:
- 29 мая неизвестные выломали дверь в городской ратуше Львова и ворвались внутрь.
- Как сообщает Zaxid.net, в событиях участвовали несколько десятков человек, среди которых представители организаций "Розвиток громади", "Українська спілка учасників АТО", "Національний корпус" и "Сокіл".
- Львовский Нацкорпус сообщил в Facebook в ночь на среду, что под стенами Львовского городского совета продолжается бессрочная акция протеста "против клептократии Садового".
- 27 мая лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый заявил, что его хотят отстранить от должности мэра Львова.
- "Председатель фракции Порошенко в городском совете Адамик, председатель фракции "Свободы" Лопачак, совместно с Козловским (также БПП) зарегистрировали постановление о досрочном прекращении полномочий мэра Львова", - написал он.
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