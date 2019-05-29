Парубій і партія Кличка підуть на вибори разом з Порошенком – джерела

Партія УДАР та спікер Верховної ради Андрій Парубій можуть піти на парламентські вибори у складі політсили Петра Порошенка "Європейська солідарність".

Про це "Українській правді" повідомили власні джерела.

"Можете привітати Віталія, він вчора з Петром вже про все домовився", – зазначив високопоставлений співрозмовник, який є близьким до лідера УДАРу Віталія Кличка, але не входить до політсили.

Цю інформацію опосередковано підтвердили джерела у команді київського міського голови.

Крім цього джерела в оточенні Петра Порошенка та у фракції "Народний фронт" стверджують, що спікер парламенту Андрій Парубій теж може приєднатися до "Європейської солідарності".

У той же час кореспондент УП напряму запитав Кличка та Парубія про спільний похід у складі партії Порошенка в одному з месенджерів, однак мер і спікер проігнорували наше запитання, прочитавши його.

За словами іншого джерела, Порошенко особисто займається формуванням списку майбутньої політсили.

"Наразі немає якогось готового списку. Петро Олексійович особисто займається його складанням, він нікому не звітує", – додає співрозмовник з оточення Порошенка.

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