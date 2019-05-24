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Партія Порошенка змінила назву

П'ятниця, 24 травня 2019, 16:19
Партія Порошенка змінила назву

Партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" змінила найменування на "Європейська солідарність".

Таке рішення ухвалив з’їзд партії 24 травня, повідомляє прес-служба політсили.

 

Зазначається, що делегати з’їзду підтримали пропозицію громадських активістів, озвучену під час Форуму ГО "Солідарна Справа Громад", який відбувся за участі Петра Порошенка.

Під час виступу на форумі громадських активістів Порошенко також повідомив, що 31 травня відбудеться з’їзд оновленої партії, в якій будуть широко представлені лідери громадських організацій, волонтери, добровольці, молоді професіонали. 

"Ми любимо стан боротьби, але ми мріємо про стан перемоги. Незважаючи на нашу позицію, що на порушеннях Конституції не можна будувати державу, наша політична сила ухвалила рішення брати участь у виборах до ВР", – заявив Порошенко.

"Адже політик, який боїться виборів, – не політик. І ми не боїмося виборів, хоч у нас попереду важка робота в опозиції. Ключ до об’єднання і перемоги – це оновлена партія, з оновленим керівництвом, з величезним представництвом громадськості, волонтерів, добровольців", – сказав екс-президент.

Українська правда

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Теми: ПорошенкоБППвибори
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