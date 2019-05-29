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Парубий и партия Кличко пойдут на выборы вместе с Порошенко – источники

Среда, 29 мая 2019, 18:21

Партия УДАР и спикер Верховной Рады Андрей Парубий могут пойти на парламентские выборы в составе политсилы Петра Порошенко "Европейская солидарность".

Об этом "Украинской правде" сообщили собственные источники.

"Можете поздравить Виталия, он вчера с Петром уже обо всем договорился", - отметил высокопоставленный собеседник, который близок к лидеру УДАРа Виталию Кличко, но не входит в политсилу.

Эту информацию косвенно подтвердили источники в команде киевского городского головы.

Кроме этого источники в окружении Петра Порошенко и во фракции "Народный фронт" утверждают, что спикер парламента Андрей Парубий также может присоединиться к "Европейской солидарности".

Корреспондент УП напрямую спросил Кличко и Парубия о совместном походе его партии в составе партии Порошенко в одном из мессенджеров, однако мэр и спикер проигнорировали наш вопрос, прочитав его.

По словам другого источника, Порошенко лично занимается формированием списка будущей политсилы.

"Сейчас нет какого-то готового списка. Петр Алексеевич лично занимается его составлением, он ни перед кем не отчитывается", - добавляет собеседник из окружения Порошенко.

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Напомним:

  • Ранее экс-президент Петр Порошенко заявил, что партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" на большом съезде 31 мая определится с кандидатами в народные депутаты.
  • Партия также сменила своенаименование на "Европейская солидарность".

Роман Кравец, УП
Темы: ПорошенковиборыВиталий КличкоПарубий
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