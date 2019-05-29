Зеленський знайшов заміну керівнику УДО Гелетею

Президент Володимир Зеленський призначив начальником Управління державної охорони військового Олексія Оцерклевича.

Відповідний указ Зеленський підписав у середу.

Його попередника, Валерія Гелетея, президент звільнив цього ж дня.

Олексій Оцерклевич фото: facebook

Оцерклевич – учасник бойових дій на Донбасі.

У 2016 році був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

В АП зазначили, що рекомендації щодо кандидатури Оцерклевича президент отримав від нинішніх офіцерів, а також від ветеранів, волонтерів і журналістів.

"Олексій "Купол" Оцерклевич став відомим завдяки військовій хитрості, яка дозволила провести без жодного пострілу ротацію наших військових і добровольців у ДАПі – просто на очах у ватажка російських найманців Мотороли", – кажуть в адміністрації Зеленського.

Зустріч із Моторолою, про яку йдеться, у 2014 році показували російські пропагандисти Lifenews. В їхньому сюжеті начебто комбат 93-ї окремої механізованої бригади із позивним "Купол" тисне руку лідеру сепаратистів і каже, що на Донбасі йде "братська війна, яка нікому не потрібна", і сподівається "святкувати мирову" з бойовиками.

Оцерклевич і нинішній глава АП Андрій Богдан у 2015 році фото: facebook

Доповнюється...

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