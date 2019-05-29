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Зеленський знайшов заміну керівнику УДО Гелетею

Середа, 29 травня 2019, 19:51
Зеленський знайшов заміну керівнику УДО Гелетею

Президент Володимир Зеленський призначив начальником Управління державної охорони військового Олексія Оцерклевича.

Відповідний указ Зеленський підписав у середу.

Його попередника, Валерія Гелетея, президент звільнив цього ж дня.

 
Олексій Оцерклевич
фото: facebook

Оцерклевич – учасник бойових дій на Донбасі. У 2016 році був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Наразі йому 38 років. Судячи з публікацій у соцмережах, одружений, має малолітню доньку.

В АП зазначили, що рекомендації щодо кандидатури Оцерклевича президент отримав від нинішніх офіцерів, а також від ветеранів, волонтерів і журналістів.

"Олексій "Купол" Оцерклевич став відомим завдяки військовій хитрості, яка дозволила провести без жодного пострілу ротацію наших військових і добровольців у ДАПі – просто на очах у ватажка російських найманців Мотороли", – кажуть в адміністрації Зеленського.

Зустріч із Моторолою, про яку йдеться, у 2014 році показували російські пропагандисти Lifenews. В їхньому сюжеті начебто комбат 1-го механізованого батальйону 93-ї окремої механізованої бригади із позивним "Купол" тисне руку лідеру сепаратистів і каже, що на Донбасі йде "братська війна, яка нікому не потрібна", і сподівається "святкувати мирову" з бойовиками.

Після скандалу бійці 93-ї бригади збирали підписи за звільнення командира.

 
Оцерклевич (праворуч) і нинішній глава АП Андрій Богдан (ліворуч) у 2015 році
фото: facebook

"Водночас, він принципово відстоював інтереси бійців у суперечках із керівництвом, через що не мав прихильності з боку пострадянських генералів", – додають в Адміністрації президента.

Читайте також: Гелетей використовує працівників УДО як слуг своєї родини

Нагадаємо:

  • 22 травня Валерій Гелетей заявив, що написав рапорт на звільнення.

Українська правда

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